Краткосрочно давление на цены ОФЗ может сохраниться - ПСБ

Вероятно сохранение давления на котировки рублевых гособлигаций в краткосрочной перспективе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ в понедельник продолжили плавно сползать вниз вслед за рублем - кривая поднялась вверх еще на 2-7 б.п. В отсутствие четких сигналов от регулятора и дополнительных мер по поддержанию национальной валюты рынок госбумаг остается безыдейным. При этом завершение налогового периода создает дополнительные краткосрочные риски для рубля, - указывает эксперт в комментарии. - На этом фоне есть риск, что как минимум до заседания ЦБ РФ 15 сентября будут расти ожидания инвесторов по более продолжительному удержанию ключевой ставки на текущем уровне (12% годовых), что может привести к росту доходностей коротких госбумаг (текущая доходность остается на уровне 10,44-10,65% годовых). Давление же на котировки среднесрочных и длинных ОФЗ продолжат оказывать аукционы Минфина".

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