Индекс Мосбиржи может вырасти до 3300п в ближайшие полтора-два месяца - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 3300 пунктов в ближайшие полтора-два месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Позитиву на российском рынке в первую очередь способствовали оптимистичные новости из Китая. Стимулирование государством важнейших отраслей экономики, а также послабления для иностранных инвесторов на китайском фондовом рынке в виде уменьшения гербового сбора, вызвали рост на локальных фондовых площадках и поддержали позитив на нашем рынке акций, поскольку экономики России и Китая теперь очень тесно связаны. Кроме того, в августе вышла серия удачных отчетов российских корпораций за первое полугодие. О промежуточных дивидендах объявили "НОВАТЭК", группа "Ренессанс Страхование", "ТМК", - пишет эксперт в комментарии. - Предполагаем, что в ближайшие полтора-два месяца индекс Мосбиржи может повыситься до 3300 пунктов. Если до конца 2023 года не случится экстраординарных негативных событий в международной политике или российской экономике и РФ выполнит планы по бюджетным доходам и бюджетному дефициту, бенчмарк способен достичь и 3500 пунктов. Если внешний фон к концу текущего года будет негативным, то индекс может вернуться в актуальный на текущий момент коридор 3100-3200 пунктов".

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