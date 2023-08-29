Фондовые индексы США завершили "в плюсе" вторую сессию подряд

Американский рынок акций сохранил позитивную динамику в понедельник. Рынки акций стран АТР растут на торгах во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник.

На рынке акций США в понедельник сохранилась позитивная динамика, сформировавшаяся в конце прошлой недели.

Инвесторы продолжали оценивать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Он заявил, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки.

Главный аналитик Dankse Bank Аллан фон Мерен полагает, что слова Пауэлла не сильно изменили ситуацию на фондовом рынке. "У тех, кто верит в разворот ФРС (к снижению ставок - прим. ИФ) в начале следующего года, все еще есть аргументы в пользу этого, и наоборот", - цитирует его слова издание MarketWatch.

При этом управляющий директор Capitol Securities Management Кент Энгельке считает, что выступление Пауэлла дало фондовому рынку "зеленый свет" для роста в краткосрочной перспективе.

Значительное влияние на настроения инвесторов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест.

Цена акций 3M Co. (SPB: MMM) в понедельник подскочила на 5,2%. По данным источников The Wall Street Journal, компания близка к достижению соглашения с представителями истцов по делу о произведенных ею берушах. Предполагается, что для урегулирования претензий 3M выплатит около $5,5 млрд, но окончательная сумма еще не согласована. Более 300 тыс. истцов, включая ветеранов вооруженных сил США, в рамках самого масштабного в истории страны коллективного иска о причинении вреда утверждают, что 3M и купленная ею в 2008 году Aearo Technologies выпускали дефектные беруши, которые не смогли защитить их слух от негативного воздействия шума.

Стоимость бумаг аптечной сети Rite Aid Corp. взлетела на 8,2% после падения по итогам торгов в пятницу на 51% на сообщениях СМИ о том, что компания намерена объявить о банкротстве.

ADR китайского производителя электромобилей XPeng (SPB: XPEV) прибавили в цене 5,3% после того, как он заключил партнерское соглашение с сервисом такси DiDi Global. В том числе, в рамках соглашения XPeng приобретет подразделение DiDi по разработке "умных" автомобилей за $744 млн.

Также существенно поднялась стоимость ADR других китайских компаний, включая Baidu Inc. (SPB: BIDU) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,6%, Alibaba (SPB: BABA) - на 2,7%. Власти КНР объявили о введении мер стимулирования активности на рынках капитала. В частности, гербовый сбор для сделок купли-продажи акций с понедельника был уменьшен вдвое - до 0,05%.

Котировки акций Hersha Hospitality Trust подскочили почти на 56% - до $9,79. Причиной этого стала новость о том, что KSL Capital Partners покупает владельца люксовых отелей за $1,4 млрд (по $10 за акцию). Сделку планируется завершить в четвертом квартале.

Бумаги Danaher Corp. (SPB: DHR) подорожали на 2,3% после того, как промышленный конгломерат договорился о покупке британской биотехнологической компании Abcam, оценив ее в $5,7 млрд с учетом долга. При этом цена ADR Abcam упала на 4,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 213,08 пункта (на 0,62%) - до 34559,98 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса помимо 3M стали акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 1,8% и 1,6% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 27,6 пункта (на 0,63%) и составило 4433,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вырос на 114,48 пункта (на 0,84%), достигнув 13705,13 пункта.

Фондовые индексы основных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются во вторник после подъема Уолл-стрит накануне и в преддверии выхода важных макроэкономических данных в США на этой неделе.

Инвесторы ожидают публикации пересмотренной оценки американского ВВП во втором квартале в среду и данных об августовском уровне безработице в Штатах в пятницу. Эта статистика может помочь прояснить ситуацию с траекторией процентных ставок Федеральной резервной системы.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,5% на торгах во вторник, гонконгский Hang Seng - 2,3%.

Власти КНР усилят макроэкономическое регулирование и меры по эффективной реализации проактивной налогово-бюджетной политики, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на доклад Госсовета страны.

Государство сфокусируется на повышении внутреннего спроса, профилактике рисков и стимулировании непрерывного улучшения экономических показателей, приводит агентство слова министра финансов Лю Куня.

Кроме того, будут приняты меры для укрепления и оптимизации реального сектора экономики, повышения уровня жизни граждан, а также для профилактики и нивелирования рисков в отношении долга местных властей.

В материковом Китае значительно дорожают акции технологических и работающих в сфере новых источников энергии компаний, в том числе Shanghai Golden Bridge - на 6,2%, Zhongji Innolight - на 5,6%, Contemporary Amperex- на 4,6%, Longi Green Energy - на 2,2%. Котировки бумаг Beijing Advanced взлетели на 20%.

На торгах в Гонконге заметно увеличивается капитализация автомобильных BYD Co. (+6%) и Geely Auto (+3,4%). Акции BAIC Motor подскочили в цене на 14,9% на сильной отчетности за первое полугодие.

Рыночная стоимость застройщиков Country Garden Holdings (SPB: 2007) и China Overseas Land растет на 8,6% и 5,3% соответственно. Бумаги China Evergrande дешевеют на 11,4%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 набирает 0,2% в ходе торгов.

В Токио значительно прибавляют в цене бумаги таких крупных фирм, как Daikin Industries (+1,9%), Tokyo Electron (+0,8%), Rakuten Group (+3%), Tokyo Electric Power (+5,1%) и Mitsubishi Heavy Industries (+1,8%).

Акции Toyota Motor дешевеют менее чем на 0,1% после сообщений об остановке всех 28 линий сборки автомобилей на 14 японских заводах компании из-за проблемы с компьютерной системой. Причины возникновения проблемы устанавливаются, сроки возобновления работы линий пока неизвестны.

Между тем министерство внутренних дел и связи сообщило, что безработица в Японии в июле выросла до максимальных за четыре месяца 2,7% по сравнению с 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель не изменится по сравнению с предыдущим месяцем.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднимается на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Цена бумаг Fortescue Metals в Сиднее растет на 2,5%, Rio Tinto - на 1,3%, Pilbara Minerals - на 5,2%, Mineral Resources - на 8,4%, Macquarie Group - на 1,4%.

Цены на нефть стабилизировались, трейдеры заняли выжидательную позицию в отсутствие новостей, которые могли бы направить рынок в том или ином направлении.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $84,38 за баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%) до $84,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,06 (0,07%), до $80,04 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,27 (0,3%), до $80,1 за баррель.

Нефтяной рынок завершает август небольшим снижением после скачка в июле на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России.

Трейдеры оценивают сообщения о том, что США могут смягчить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ждут новых сигналов о перспективах спроса в Штатах и Китае.

Внимание рынка также направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды.

"Идалия" может повлиять на часть операций по добыче нефти в Мексиканском заливе, однако "пока похоже на то, что он больше является угрозой спросу, чем предложению", отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.