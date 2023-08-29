SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Акрона

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Акрона", сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Чистая прибыль "Акрона" в первом полугодии упала на 74% г/г (до 18,9 млрд руб.), а скорректированная EBITDA и выручка - соответственно на 55% и 40% (до 36,8 млрд руб. и 88 млрд руб.). С одной стороны, пик цен на удобрения пришелся на весну 2022 года, и с тех пор они упали более чем на 60%, поэтому результаты оказались в целом ожидаемыми. С другой стороны, ослабление рубля позитивно для эмитента и должно частично компенсировать снижение цен и расходы по налогу на сверхприбыль (4,7 млрд руб. до конца 2023 года). Мы считаем результаты нейтральными для компании и сохраняем оценку "держать" для ее акций", - отмечают эксперты.

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