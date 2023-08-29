"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью 191,7 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Благодаря гибкой и контрцикличной бизнес-модели эмитент весьма уверенно прошел через кризисный 2022 год, а также показывает хорошие результаты в текущем году на фоне восстановления комиссионных доходов. При этом сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в 2023 году, акции по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы считаем их интересными для долгосрочных покупок", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

"Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

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