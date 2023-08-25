Рынок акций РФ на неделе проторговывал область вокруг 3150п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на минувшей неделе проторговывал область вокруг 3150 пунктов по индексу МосБиржи на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, а также переоценки политических рисков после крушения самолета в Тверской области, среди пассажиров которого, предположительно, был бизнесмен и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В период с 21 по 25 августа индекс МосБиржи вырос на 1,5% и составил 3157,33 пункта, индекс РТС потерял 0,3% и достиг 1043,84 пункта на фоне роста доллара до 95,28 руб./$1 (+1,53 рубля) и снижения октябрьской нефти Brent до $83,96 за баррель (-0,9%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти и стабилизации рубля в диапазоне 93-94 руб./$1, а также приостановки снижения мировых фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся к 3140 пунктам во главе с бумагами "Магнита" (+5,3%) и "Газпром нефти" (+4,9%)

Нефть Brent превысила $85 за баррель за счет ослабления доллара и решения о сокращении добычи в Саудовской Аравии и России. Рынки акций Китая и Гонконга в понедельник снизились на фоне менее существенного, чем ожидалось, уменьшения базовой процентной ставки Народным банком КНР (Центробанк страны). НБК опустил процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, что является рекордно низким уровнем. Действия китайского ЦБ были отрицательно восприняты трейдерами, усомнившимися в том, что Пекин намерен поддерживать сектор недвижимости, испытывающий серьезные проблемы.

Во вторник рынок акций РФ продолжил умеренный рост, индекс МосБиржи превысил 3164 пункта за счет скачка акций "ЛУКОЙЛа" (+4,9%) на корпоративных новостях; при этом возобновившееся ослабление рубля сдержало рост индекса РТС.

Акции "ЛУКОЙЛа" обновили максимум с февраля 2022 года на сообщениях о планах компании выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах типа "С". Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом (не менее 50%) к текущей биржевой цене, для оплаты акций планируется использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок. По оценке источника "Интерфакса", предложенные "ЛУКОЙЛом" условия предусматривают перечисление 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, в бюджет РФ.

Нефть Brent просела к $84,4 за баррель на фоне надежд на возобновление экспорта иракской нефти через турецкий порт Джейхан, сообщила The Wall Street Journal. Поставки, прекратившиеся в марте из-за спора между Багдадом, Анкарой и региональным правительством Курдистана, в случае возобновления могут составить около 450 тыс. баррелей в сутки (б/с). Вместе с тем, прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах. Кроме того, данные Минэнерго США указали на снижение запасов сырья в годовом выражении.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз под давлением упавшей нефти, индекс МосБиржи опустился ниже 3150 пунктов

"Московская биржа" (-1,4%) по итогам II квартала получила 12,11 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 46,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,286 млрд рублей). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 11,1 млрд рублей.

Депозитарные расписки Ozon (-1,2%) просели после публикации финансового отчета компании за II квартал: оборот (GMV) компании, включая услуги, вырос в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей, что превысило консенсус-прогноз "Интерфакса" на уровне 308,6 млрд рублей.

Нефть Brent откатилась в район $83 за баррель, хотя темпы ее снижения замедлились после публикации в среду данных о снижении запасов нефти в США на 6,13 млн баррелей неделей ранее.

В четверг рынок акций РФ умеренно просел на фоне подешевевшей нефти, ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также переоценки политических рисков в связи с крушением самолета в Тверской области, среди пассажиров которого, предположительно, был Евгений Пригожин. Индекс МосБиржи опустился ниже 3140 пунктов, лидерами снижения выступили бумаги финансовых компаний во главе с расписками TCS Group (-2,4%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" (-0,8%) по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 304,413 млрд рублей, что на 40% ниже показателя за аналогичный период 2022 года (508,331 млрд рублей), сообщила компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по прибыли составил 286 млрд рублей.

Локальную поддержку внешним рынкам оказала сильная квартальная отчетность Nvidia (чистая прибыль выросла почти в 10 раз во втором финансовом квартале и достигла рекорда) и ее оптимистичные прогнозы на текущий квартал. Нефть Brent стабилизировалась в районе $83 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ возобновил подъем вместе с нефтью (Brent превышала $84 за баррель) и фондовой Европой в ожидании выступления глав Федрезерва США и ЕЦБ на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул.

Индекс МосБиржи превысил 3150 пунктов, среди лидеров роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+1,3%) на ожиданиях рекомендаций совета директоров компании по размеру дивидендов за первое полугодие текущего года. Совет директоров рекомендовал выплатить 34,5 руб. на акцию, при прогнозах выплат в размере 31,2 руб.

Глава ФРС Пауэлл заявил в пятницу, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости. "Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - добавил он.

Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2% и не собирается менять эту цель, также напомнил Пауэлл.

В период с 21 по 25 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (+19%), ПАО "Россети Сибирь" (+16%), "Селигдара" (+11%); хуже рынка оказались бумаги "Мечела" (-3,5%), "Аптечной сети 36,6" (-2,5%), банка "Санкт-Петербург" (-2,5%).

Динамику рынка акций РФ в последнюю неделю лета будут определять геополитические и корпоративные новости, а также динамика нефти Brent. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3100-3200 пунктов, для индекса РТС - 1000-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".