Рубль вечером развернулся вниз, умеренно подешевел к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску

Москва. 25 августа. Доллар США и евро перешли к росту на Московской бирже в пятницу вечером, завершили торги умеренным повышением. Рубль упал к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, подтвердившего курс на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Курс доллара США составил 95,42 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 55,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,02 руб./EUR1, подорожав на 36,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 46,93 копейки - до 98,84 руб. Курс китайского юаня поднялся на 7,7 копейки - до 13,05 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и подешевел в основных валютных парах вечером в пятницу после того, как глава ФРС Пауэлл подтвердил курс на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики. Ранее в ходе последних торгов недели торгов рубль поддерживал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В единый день уплаты налогов, понедельник, 28 августа, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

ФРС не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил глава ФРС. "Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается слишком высокой", - сказал Пауэлл, выступая на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - добавил он. Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2% и не собирается менять эту цель, сказал Пауэлл.

При этом Пауэлл признал, что эффект от роста ставок в полной мере еще не проявился и может привести к замедлению роста американской экономики, однако подчеркнул, что Федрезерв больше озабочен повышательными рисками для инфляции, пишет Financial Times.

С марта 2022 года ФРС повысила ставку с нулевого уровня до 5,25-5,5%. Следующее заседание пройдет 19-20 сентября, и рынок видит примерно 20%-ную вероятность подъема ставки на нем на 25 базисных пунктов.

Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле стартовал в четверг. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. В пятницу, помимо Пауэлла, должна выступить президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Российский рубль практически весь день торговался на уровнях открытия 94,7 руб. за доллар, однако после 16:00 МСК начал проявлять слабость, пробив уровень 95 руб. за доллар и сделав паузу лишь на уровнях 95,5 руб. за доллар. Пятничная слабость не сильно удивляет - на неделе закончился налоговый период, дававший поддержку рублю, а также перед выходными участники рынка могут хеджировать валютные риски. Помимо вышеназванных причин, индекс доллара DXY сегодня достиг 11-недельного максимума, отреагировав на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он, разочаровав "голубей", подтвердил приверженность ФРС привести инфляцию к целевым 2% и повторил, что для этого ключевую ставку могут продолжить поднимать", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта значительную часть пятницы показывала стабильность без существенных попыток усилить свою динамику. Участники рынка не теряли надежд на то, что в начале следующей недели российская валюта может усилить свои позиции, поскольку компаниям-экспортерам для уплаты налогов в бюджет будут нужны рубли. Налог на добычу полезных ископаемых для нефтяного сырья за август может вырасти примерно на 20% по сравнению с июньским значением. Но пока ничто не указывает на то, что в понедельник продажи валюты ощутимо возрастут, а курс рубля укрепится. Около 42% платежей за экспорт сейчас проходит в рублях, и с каждым месяцем приток твердой валюты в РФ сокращается. Ближе к вечеру на динамику курса доллара повлияли заявления главы ФРС Джерома Пауэлла", - рассказал "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, несмотря на укрепление доллара США после "ястребиных" заявлений председателя ФРС. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,88% - до $84,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,67% - до $79,57 за баррель.

Между тем индийский министр нефти Хардип Сингх Пури в интервью CNBC отметил, что высокие цены на нефть позволяют удовлетворить краткосрочные потребности поставщиков, но когда мировая экономика и без того находится под давлением, то в определенный момент может произойти разворот, и спрос упадет.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 31,1 копейки, до 94,7117 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,33 копейки, до 102,2586 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 53,03 копейки по отношению к четвергу и составил 94,9322 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 47,46 копейки и составил 94,9068 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 489,601 млн, из которых $430,358 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 059,243 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 30,81 копейки, до 102,165 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 0,81 копейки, до 102,4543 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR695,196 млн, из которых EUR169,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR525,698 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в пятницу относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 августа поднялась на 5 базисных пунктов - до 11,91% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно четверга на 12 базисных пунктов - до 9,5% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов - до 8,2% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,84% годовых.