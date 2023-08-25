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25 августа 2023 года 19:01

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю небольшую смешанную динамику на фоне умеренного укрепления UST

Москва. 25 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали незначительную смешанную динамику на фоне умеренного повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг расширились.

Основное влияние на рынок UST на прошедшей неделе исходило от ожидания ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (24-26 августа). В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Участники рынка надеялись, что главы ведущих мировых центробанков подадут новые сигналы относительно будущей траектории монетарной политики. Выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард были запланированы на пятницу, 25 августа.

Котировки российских суверенных еврооблигаций почти не изменились в понедельник, несмотря на заметное снижение цен американских казначейских обязательств (UST). Суверенные спреды к доходности базовых активов при этом для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Участники рынка продавали UST в ожидании сигналов о будущих действиях ФРС. К этому времени надежды рынка на завершение цикла подъема ставки в США ослабли после публикации неделей ранее протокола июньского заседания ФРС.

Документ показал, что многие руководители Федрезерва продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Во вторник котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику вслед за аналогичной динамикой US Treasuries. Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ почти не изменились.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле снизились на 2,2% относительно предыдущего месяца и составили 4,07 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В июне продажи составили 4,16 млн домов. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июле до 4,15 млн домов, по данным Trading Economics.

В середине недели ситуация на рынке российских суверенных еврооблигаций оставалась стабильной. Напротив, цены UST уверенно выросли, что привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ.

Продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 714 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце до 705 тыс.

В четверг котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали небольшое снижение вслед за негативной динамикой цен UST. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Котировки US Treasuries в этот день перешли к снижению после публикации статданных, подтвердивших, что рынок труда США сохраняет устойчивость, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Это показало, что у американского ЦБ сохраняется пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 230 тыс. с пересмотренных 240 тыс. неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 239 тыс.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер заявил в Джексон-Хоуле в четверг, что ФРС, по его мнению, уже подняла ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы.

В то же время глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз считает, что Федрезерву, возможно, придется "сделать больше". "Я пока не вижу того ослабления экономики, которое, по моему мнению, должно быть частью устойчивого тренда, который позволит добиться возврата инфляции в США к 2% в разумные сроки", - заявила Коллинз в интервью газете Financial Times.

Харкер, который, в отличие от Коллинз, в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), отметил, что денежно-кредитная политика в США уже является ограничительной, и Федрезерву следовало бы сохранять ставку на нынешнем уровне до конца текущего года, оценивая, каким образом, как эта политика влияет на экономику.

В пятницу котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций вновь почти не изменились относительно предыдущего дня, цены UST при этом продемонстрировали небольшое повышение. Суверенные спреды к доходности базовых активов лишь слегка расширились по большинству выпусков российских евробондов.

ФРС не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. "Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается слишком высокой", - сказал Пауэлл, выступая на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - добавил он. Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2%, и не собирается менять эту цель, сказал Пауэлл.

При этом Пауэлл признал, что эффект от роста ставок в полной мере еще не проявился и может привести к замедлению роста американской экономики, однако подчеркнул, что Федрезерв больше озабочен повышательными рисками для инфляции, пишет Financial Times.

С марта 2022 года ФРС повысила ставку с нулевого уровня до 5,25-5,5%. Следующее заседание пройдет 19-20 сентября, и рынок видит примерно 20%-ную вероятность подъема ставки на нем на 25 базисных пунктов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене за неделю всего на 0,001%, подорожав до отметки 66,85% от номинала (их доходность выросла на 1,9 базисных пункта и составила 9,6% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,04% - до 68,02% от номинала (доходность выросла на 1,4 базисных пункта и составила 9,18% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5,9 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,64%, подешевев до 40,07% от номинала (его доходность выросла на 10,5 базисного пункта и составила 13,49% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 0,03% - до 56,44% от номинала (их доходность поднялась на 21 базисный пункт и составила 27,94% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 0,32% - до 52,47% от номинала (доходность выросла на 3,3 базисного пункта - до 23,18% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 0,11%, подешевев до 49,12% от номинала (их доходность выросла на 11,2 базисного пункта и составила 19,79% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,31% - до 92,95% от номинала (его доходность выросла до 160,69% годовых). В то же время стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за пять дней на 0,06%, составив 66,29% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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