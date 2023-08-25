"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boston Scientific

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций производителя медоборудования Boston Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $62 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"С отступлением пандемии COVID-19 и восстановлением объемов плановых процедур эмитент демонстрирует хорошие результаты во всех сегментах бизнеса. Мы ожидаем, что в будущем компания продолжит получать поддержку от диверсифицированного портфеля продукции и стремления к инновациям. Повышаем свои оценки скорректированной EPS с $1,97 до $1,99 в 2023 году и с $2,24 до $2,27 в 2024 году", - указывают эксперты.

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