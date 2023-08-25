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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boston Scientific
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25 августа 2023 года 18:58
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Boston Scientific
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций производителя медоборудования Boston Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $62 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "С отступлением пандемии COVID-19 и восстановлением объемов плановых процедур эмитент демонстрирует хорошие результаты во всех сегментах бизнеса. Мы ожидаем, что в будущем компания продолжит получать поддержку от диверсифицированного портфеля продукции и стремления к инновациям. Повышаем свои оценки скорректированной EPS с $1,97 до $1,99 в 2023 году и с $2,24 до $2,27 в 2024 году", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BOSTON/SCIENTIFIC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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