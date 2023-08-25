Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Совет директоров эмитента рекомендовал 34,5 руб. на акцию в качестве дивидендов за 1П23. Рекомендованный размер предполагает текущую дивидендную доходность в 2%. ВОСА с голосованием по промежуточным дивидендам состоится 29 сентября, а 10 октября предложено датой отсечки для их получения. Мы считаем данное корпоративное событие умеренно позитивным для бумаг компании. Наш прогноз составлял 32 руб. на акцию, а прогноз рынка - 31,5 руб. Действующая дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли, и в своих расчетах исходим из коэффициента ровно 50%. Наш текущий прогноз по размеру дивидендов за 2023 год - 82 руб. на акцию, за 2024 год, когда свой вклад в финансовые результаты "НОВАТЭКа" внесет проект "Арктик СПГ 2" - 97 руб. на акцию", - указывает эксперт.

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