"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 60 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,84%, стоп-приказ: 48 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент ожидает рекордные отгрузки продукции на внутренний рынок РФ в ближайшее время. Исходя из данных за I полугодие, мы можем сделать вывод, что спрос на металлопродукцию в стране вырос на 10-12%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после небольшой коррекции есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 55,200 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 48 руб. риск на портфель составит 0,78%", - указывают в "Финаме".

"ММК" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в России.

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