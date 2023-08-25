Рубль днем умеренно растет к доллару и евро перед уплатой налогов за август

Москва. 25 августа. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине перед единым днем уплаты налогов в понедельник, 28 августа.

Курс доллара США составил 94,63 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,2 руб./EUR1, подешевев на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,45 копейки - до 98,03 руб. Курс китайского юаня снизился на 0,4 копейки - до 12,97 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает в основных парах в ходе дневных торгов в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В единый день уплаты налогов, понедельник, 28 августа, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

В центре внимания глобальных инвесторов находится ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который стартовал в четверг. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в пятницу выступят на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Инвесторы ждут от них сигналов о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. С учетом недавних сигналов ослабления экономик США и Европы, трейдеры надеются, что оба ЦБ близки к завершению циклов подъема ставок, отмечает Trading Economics.

"Рубль при положении доллара, евро и юаня ниже сопротивлений 95,70 руб., 103 руб. и 113 руб. соответственно сохраняет шансы на развитие коррекционного укрепления в район 92 руб., 99 руб. и 12,50 руб., но в целом покупатели российской валюты для более активных действий, очевидно, ждут новых позитивных фундаментальных сигналов. Поддержку рублю в конце месяца оказывает налоговый период", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"В четверг рубль слабел на фоне заметного укрепления доллара на глобальном рынке. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 94,6 руб./$1. Сейчас перед пиком налогового периода в понедельник экспортеры будут наращивать продажи валютной выручки, и рубль еще может показать укрепление. С другой стороны, на предстоящей неделе после уплаты налогов риски роста курса пары "доллар-рубль" выше 95 руб./$1 усилятся", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль пока не может вырваться из краткосрочного диапазона 94-95 руб. за доллар. На текущей неделе экспортеры продают валюту для исполнения своих налоговых обязательств, но этого пока мало для продолжения волны укрепления. При этом дополнительные объемы в рамках договоренностей правительства и тех самых экспортеров пока на рынке незаметны. Объем сделок с долларом США составил 86,808 млрд руб., в сделках с юанем 127,326 млрд руб. Если дополнительные продажи присутствуют, то лишь в паре с китайской валютой, но назвать их значимыми пока не поворачиваются пальцы на клавиатуре. Вероятно, что в рамках налогового периода экспортеры считают необязательным выполнять взятые на себя обязательства", - говорит ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу, однако пока еще не вышли в плюс с начала недели. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,33% - до $84,45 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,4% - до $80,15 за баррель.

Внимание трейдеров в пятницу направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Считается, что он обозначит в своем выступлении, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки, и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.