SberCIB сохраняет позитивную оценку акций "Газпром нефти"

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Газпром нефти", сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Геннадия Суханова.

"Газпром нефть" опубликовала в четверг сокращенную отчетность за первое полугодие 2023 года по МСФО. Результаты превысили наши прогнозы в части EBITDA на 15%. На наш взгляд, это, скорее всего, связано с более высокими экспортными ценами на нефтепродукты. При этом разница между фактической чистой прибылью и нашим прогнозом оказалась менее значительной из-за убытка по курсовым разницам и более низкой прибыли от ассоциированных компаний", - отмечает эксперт.

"Эмитент обычно выплачивал промежуточные дивиденды на основании чистой прибыли за девять месяцев. По нашим оценкам, вклад результатов 1П23 в дивиденды за 9М23 составит 32 руб. на акцию (при коэффициенте выплат 50%). Расчетная дивидендная доходность составит 5%. Это не очень высокий уровень, но мы видим два фактора для повышения доходности, - пишет Суханов в обзоре. - Во-первых, "Газпром нефть" может повысить коэффициент дивидендных выплат, поскольку компания продолжает генерировать положительный денежный поток, а ее инвестпрограмма будет умеренной, после того как завершится модернизация НПЗ. Кроме того, она не может наращивать добычу из-за ограничений на добычу и экспорт нефти из России. Во-вторых, результаты за второе полугодие должны быть намного сильнее, чем в первом полугодии. По нашим предварительным оценкам, только в 3К23 компания может генерировать почти 300 млрд руб. чистой прибыли - почти столько же она получила за первые два квартала 2023 года".

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