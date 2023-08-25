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25 августа 2023 года 11:36

Рынок акций РФ перешел к смешанной динамике "фишек" после утреннего роста

Москва. 25 августа. Рынок акций РФ после роста в начале торгов вслед за нефтью перешел к смешанной динамике blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры в ожидании сигналов от Федрезерва США по дальнейшей монетарной политике. Индекс МосБиржи после короткого роста выше 3150 пунктов сдал назад в район 3140 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3142,84 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1044,6 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 94,77 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказывают ожидания рекомендаций совета директоров компании по размеру дивидендов за первое полугодие текущего года.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", краткосрочно на российском рынке акций картина по индексу МосБиржи не меняется: торговля проходит внутри боковика с верхним уровнем около 3200 пунктов и нижней границей 3015-3025 пунктов. При выходе за эти рамки движения могут усилиться в ту или иную сторону. С учетом нейтрального внешнего фона есть все шансы прийти к верхнему уровню в ближайшее время. В США ожидается выступление главы ФРС в Джексон-Хоуле - возможно, его речь стабилизирует ситуацию на рынках, и недавние распродажи на рынке акций могут не получить продолжения.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, азиатские рынки в конце недели существенно снизились на фоне фиксации прибыли в акциях Nvidia после блестящей отчетности. С другой стороны, для российского рынка более важным является отскок в котировках нефти. Поэтому негативное влияние динамики азиатских площадок оказалось ограниченным. Вечером возможна повышенная волатильность по факту выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и главы ЕЦБ Кристин Лагард.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые рынки напряжены перед выступлениями глав ЕЦБ и ФРС. Цены на нефть пытаются развить рост после отступления от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В РФ совет директоров "НОВАТЭКа" может дать рекомендации по дивидендам за I полугодие текущего года, которые в случае уровня ниже годовой давности и итоговых выплат за 2022 год (45 руб. и 60,58 руб. соответственно) затруднят преодоление котировками ближайшего сопротивления 1700 руб.

Технические сигналы указывают на риски возвращения рынка США к нисходящему движению, которые могут реализоваться в случае "ястребиных" сигналов главы ФРС Пауэлла. Индекс МосБиржи остается ниже сопротивления 3160 пунктов, но также удерживает поддержку 3100 пунктов, отделяющую его от ускорения темпов снижения. Долларовый РТС испытывает неуверенность у максимума текущего месяца 1066 пунктов, не получая поддержки в том числе со стороны рубля, отмечает Кожухова.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться вблизи отметки 3150 пунктов. Не исключено, что будут попытки продолжения роста, однако вряд ли стоит ожидать сильного движения в последний торговый день недели. Лучше рынка могут быть фундаментально сильные бумаги экспортеров, например, "ЛУКОЙЛа", а также акции внутренних секторов ("Магнит" (MOEX: MGNT), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), "Мосбиржа"), полагает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 1,1-2,2% во главе с Nasdaq на фоне роста доходностей US Treasuries в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (ожидается в 17:05 МСК).

Трейдеры полагают, что Пауэлл на этом мероприятии в пятницу обозначит, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили, что рынок труда США сохраняет устойчивость, несмотря на ужесточение политики ФРС. Это показывает, что у американского ЦБ имеется пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.

Сохранение устойчивости экономики США в условиях ужесточения политики американского ЦБ означает, что Федрезерву, возможно, необходимо "сделать больше", считает президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз.

Тем временем, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что ФРС уже подняла ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы.

Харкер, который в отличие от Коллинз, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году, отметил, что денежно-кредитная политика в США уже является ограничительной, и Федрезерву следовало бы сохранять ставку на нынешнем уровне до конца текущего года, оценивая, каким образом эта политика влияет на экономику.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов на фоне снижения аппетита к риску перед выступлением Пауэлла (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), но подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Китайские индексы снизились, несмотря на очередной призыв Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) к фининститутам помочь стабилизировать рынок акций. Сообщение об этом не смогло поддержать рынок, поскольку подобные встречи регулятора с представителями пенсионных фондов, крупных банков и страховщиков часто проходят в последнее время и редко имеют серьезные последствия, отмечают эксперты.

Объем гонконгского экспорта в июле упал на 9,1% в годовом выражении, говорится в отчете статистического агентства Гонконга. Объем импорта сократился на 7,9%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут, но завершают в "минусе" вторую неделю подряд на сигналах слабого спроса в Китае и ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $83,92 за баррель (+0,7% и +0,2% накануне), октябрьская цена WTI - $79,58 за баррель (+0,7% и +0,2% в четверг). С начала этой недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 2,4%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+23,4% и +9,3% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+15,3%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+14,2%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (+13,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+12,6%).

Подешевели акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2,9%), ПАО "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-2,2%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,47 млрд рублей (из них 1,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,33 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,16 млрд рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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