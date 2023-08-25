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25 августа 2023 года 09:58

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут незначительно подрасти на фоне позитивных внутренних факторов

Москва. 25 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне позитивных внутренних факторов, в том числе переоценки инвесторами политических рисков и возобновившегося укрепления рубля, в то время как сдерживающим фактором выступят негативные сигналы с внешних фондовых площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне снизились на 1,1-2,2% во главе с Nasdaq на фоне роста доходностей US Treasuries в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (ожидается в 17:05 МСК).

Трейдеры полагают, что Пауэлл на этом мероприятии в пятницу обозначит, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки, и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили, что рынок труда США сохраняет устойчивость, несмотря на ужесточение политики ФРС. Это показывает, что у американского ЦБ имеется пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 230 тыс. с пересмотренных 240 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 239 тыс.

Сохранение устойчивости экономики США в условиях ужесточения политики американского ЦБ означает, что Федрезерву, возможно, необходимо "сделать больше", считает президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз.

Тем временем, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что ФРС уже подняла ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы.

Харкер, который в отличие от Коллинз, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году, отметил, что денежно-кредитная политика в США уже является ограничительной, и Федрезерву следовало бы сохранять ставку на нынешнем уровне до конца текущего года, оценивая, каким образом эта политика влияет на экономику.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика фондовых индексов на фоне снижения аппетита к риску перед выступлением Пауэлла (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Китайские индексы снизились, несмотря на очередной призыв Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) к фининститутам помочь стабилизировать рынок акций. Сообщение об этом не смогло поддержать рынок, поскольку подобные встречи регулятора с представителями пенсионных фондов, крупных банков и страховщиков часто проходят в последнее время и редко имеют серьезные последствия, отмечают эксперты.

Объем гонконгского экспорта в июле упал на 9,1% в годовом выражении, говорится в отчете статистического агентства Гонконга. Объем импорта сократился на 7,9%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу слабо растут, но завершают в "минусе" вторую неделю подряд на сигналах слабого спроса в Китае и ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК в пятницу составила $83,71 за баррель (+0,4% и +0,2% накануне), октябрьская цена WTI - $79,41 за баррель (+0,5% и +0,2% в четверг). С начала недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 2,4%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 августа практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,054 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,213 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,12% и составил 108,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 864,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (-1,3%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,78%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,4%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-05R" (+0,17%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,1%) и "СТМ-001Р-02" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение очередных трех выпусков облигаций серий БО-002Р-04 - БО-002Р-06 общим объемом 120 млрд рублей. Сбор заявок на данные выпуски прошел 21 августа без премаркетинга. Размер спреда к ставке RUONIA установлен на уровне 1,3%. Объем каждого из займов составляет 40 млрд рублей. "Газпром капитал" 21 августа разместил три флоатера с аналогичными параметрами серий БО-002Р-01 - БО-002Р-03 (срок обращения - 5 лет, объем каждого из выпусков - 40 млрд рублей, размер спреда к ставке RUONIA - 1,3%). Кроме того, 24 августа компания провела сбор заявок еще на два флоатера с привязкой к RUONIA серий БО-002Р-07 и БО-002Р-08. Техническое размещение 5-летних выпусков облигаций серии БО-002Р-07 объемом 40 млрд рублей и серии БО-002Р-08 объемом 20 млрд рублей запланировано на 29 августа. Мосбиржа в конце июня зарегистрировала 8 выпусков облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-01 - БО-002Р-08. Все выпуски размещаются в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 50 лет.

МФК "Фордевинд" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 18,4% годовых, купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних 6 купонных периодов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Размещение займа начнется 28 августа.

ООО "Интерлизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 13,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 14,2% годовых. Купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения - 17,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Техразмещение запланировано на 28 августа.

ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 6,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. В ходе сбора заявок объем займа был увеличен с 6 млрд рублей до 6,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 11-го и 12-го купонов, в результате дюрация составит около 2,5 лет. Техразмещение запланировано на 29 августа.

НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) начинает премаркетинг дебютного 4-летнего выпуска облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 15,5-16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода (через 2 года с начала обращения), в результате дюрация составит около 2,4 года.

ПАО "Газпром нефть" увеличило объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд рублей, следует из эмиссионных документов эмитента. Кроме того, по выпускам облигаций в рамках программы добавлена возможность устанавливать иной порядок определения величины накопленного купонного дохода (НКД), а также возможность установления в решении эмитента порядка определения процентной ставки по первому купону, в том числе путем установления плавающей процентной ставки. Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций зарегистрированы 23 августа. Программа биржевых бондов "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была зарегистрирована в апреле 2018 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до 15 лет. Всего в рамках данной программы компания разместила 6 выпусков облигаций на 127 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 8-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 11,69% годовых. РЖД разместили бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов зависят от доходности 7-летних ОФЗ и рассчитываются как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

"ДОМ.РФ" определил ставку 39-40-го купонов облигаций серии А30 в размере 10,51% годовых. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны квартальные, ставка текущего купона - 11,7% годовых. По бумагам 5 сентября предстоит исполнение оферты. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" установила ставку 48-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" выплатило в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата по 10-му купону должна была состояться 17 августа, однако эмитент предупредил на ленте раскрытия о невозможности любых выплат в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов. На следующий день компания объявила технический дефолт при выплате 10-го купона. Трехлетний выпуск облигаций на 1 млрд рублей компания разместила в феврале 2021 года по ставке квартального купона 9,75% годовых. Полное погашение выпуска и выплата последнего купона запланированы на 15 февраля 2024 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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