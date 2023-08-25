"Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать акции "М.Видео" в текущий момент, сообщается в комментарии аналитиков.

"Финансовыми показателями за первое полугодие 2023 года поделилась российская торговая сеть электроники "М.Видео", в группу к которой также входят магазины "Эльдорадо". Отмечаем снижение валовой прибыли, увеличение убытков и долговой нагрузки. Так, общий долг эмитента на 30 июня составляет 92,6 млрд рублей, что выше показателя первого полугодия 2022 года на 21,8 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 5,3х (годом ранее оно было 3,9х). Причиной роста долговой нагрузки компания видит запуск параллельного импорта электроники и последующее за ним увеличение издержек на поставки", - отмечают эксперты.

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