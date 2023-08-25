"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Analog Devices

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций производителя полупроводников Analog Devices с прогнозной стоимостью на уровне $220 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы уверены, что компании удастся пережить краткосрочный циклический спад за счет сильной франшизы, диверсификации, гибридной производственной модели, подстройки под тренды долгосрочного роста", - отмечают эксперты.

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