Акции Соллерс - интересная история на рынке РФ - ПСБ

Акции "Соллерс" являются интересной историей на российском фондовом рынке и бенефициаром ухода западных автопроизводителей, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент в текущем году хочет реализовать не менее 10 тысяч легких коммерческих грузовиков (LCV) Atlant и Argo, переходит от отверточной сборки к производству обеих моделей по полному циклу, по словам директора по продажам и маркетингу завода по выпуску LCV "Соллерс Алабуга" Марата Шарипова. Грузовики выпускаются на предприятии в ОЭЗ "Алабуга" с ноября прошлого года на основе технологий китайского концерна JAC. В Елабуге налажен выпуск шасси, цельнометаллического фургона и автобуса Sollers Atlant по технологии полного цикла (Complete knocked down, CKD) со сваркой и окраской кузова. Компания преуспевает в локализации, поэтому мы полагаем, что озвученные в конце прошлого года планы по продаже этих двух моделей (30 тыс. авто в течение 2-3 лет и до 50 тыс. на горизонте 2028 года) будут реализованы, вероятно, даже с опережением. В целом считаем компанию интересной историей на российском фондовом рынке и бенефициаром ухода западных автопроизводителей", - указывают эксперты в комментарии.

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