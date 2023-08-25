Вероятна временная стабилизация на рынке ОФЗ в пятницу - SberCIB

Вероятна временная стабилизация на рынке рублевых гособлигаций в пятницу с преобладанием рисков роста доходностей ОФЗ в ближайшие недели, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности краткосрочных ОФЗ (с погашением до пяти лет) в четверг выросли в среднем на 10 б.п., более длинных выпусков - на 4 б.п. Вероятно, такая динамика вызвана значительными премиями на аукционах Минфина, усилением инфляционных ожиданий населения и высокой недельной инфляцией. В пятницу рынок может временно стабилизироваться, но в ближайшие недели продолжат преобладать риски роста доходностей. Поэтому в настоящий момент мы считаем наиболее привлекательными выпуски с плавающим купоном", - отмечают эксперты в комментарии.

Экспортеры, возможно, нарастят в пятницу продажи валюты в преддверии налоговых выплат в понедельник, что должно поддержать рубль, указывают аналитики инвестбанка.

Также эксперты SberCIB ожидают, что при сохранении жесткой риторики ФРС США нефтяные котировки останутся под давлением и в течение торгового дня будут колебаться в диапазоне $82,5-83,5 за баррель.

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