"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций Pinterest до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций Pinterest Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость на уровне $27 за штуку для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Котировки выросли на 25% с момента выхода отчета 4 мая и достигли целевой цены. Мы опасаемся, что рынок рекламы может не восстановиться до конца 2023 года, и это помешает росту цены бумаг компании. Оценка Pinterest стала справедливой, - отмечают аналитики. - К рискам относим возможное дальнейшее сокращение рынка рекламы; усиление конкуренции и уход текущих пользователей в другие соцсети; ужесточение регулирования деятельности соцсетей".

Pinterest Inc. - американская технологическая компания, создатель одноименной социальной сети.

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