Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около 3150п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около уровня 3150 пунктов на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Как мы отмечали, не исключено, что будут попытки продолжения роста, однако вряд ли стоит ожидать сильное движение в последний торговый день недели. "Лучше рынка" могут быть фундаментально сильные бумаги экспортеров, например, "ЛУКОЙЛа", а также акции внутренних секторов ("Магнит", "Самолет", "Московская биржа"), -указывает эксперт в комментарии.

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