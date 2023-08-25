"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг NetEase Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 176 гонконгских долларов (HKD) за штуку для акций на Гонконгской бирже и $112,4 за штуку для депозитарных расписок (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне нейтральной для инвестиционного кейса эмитента отчетности за II квартал 2023 года, сообщается в материале инвестиционной компании.

Эксперт Ксения Лапшина также отмечает, что с начала текущего года акции NetEase значительно обгоняют по доходности гонконгский рынок (+44% по акциям против минус 8% по индексу Hang Seng).

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