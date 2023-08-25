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25 августа 2023 года 09:08

Цены на нефть завершают в минусе вторую неделю подряд

Рынок акций США резко упал в четверг перед выступлением Пауэлла. Рынки акций стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу утром, но завершают неделю в минусе.

Американский рынок акций резко упал в четверг на фоне роста доходностей US Treasuries в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Трейдеры полагают, что Пауэлл на этом мероприятии в пятницу обозначит, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки, и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.

В прошлом году Пауэлл заявил в Джексон-Хоуле, что повышение ставок причинит "некоторую боль" экономике США, "и эти его слова ускорили спад на американском рынке акций", отмечает основатель Navellier & Associates Луис Навелье.

"Никто не ждет, что в этом году будет что-то подобное, однако есть опасения, что Пауэлл может взять "ястребиный" тон", - цитирует эксперта Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили, что рынок труда США сохраняет устойчивость, несмотря на ужесточение политики ФРС. Это показывает, что у американского ЦБ имеется пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 230 тыс. с пересмотренных 240 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 239 тыс.

Сохранение устойчивости экономики США в условиях ужесточения политики американского ЦБ означает, что Федрезерву, возможно, необходимо "сделать больше", считает президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз.

"Я пока не вижу того ослабления экономики, которое, по моему мнению, должно быть частью устойчивого тренда, который позволит добиться возврата инфляции в США к 2% в разумные сроки", - заявила Коллинз в интервью газете Financial Times.

Тем временем, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что ФРС уже подняла ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы.

Харкер, который в отличие от Коллинз, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году, отметил, что денежно-кредитная политика в США уже является ограничительной, и Федрезерву следовало бы сохранять ставку на нынешнем уровне до конца текущего года, оценивая, каким образом эта политика влияет на экономику.

Акции американских технологических компаний, уверенно дорожавшие в начале торгов в четверг благодаря сильной отчетности Nvidia Corp. (SPB: NVDA), завершили сессию в минусе.

Стоимость бумаг Nvidia к закрытию рынка выросла всего на 0,1%. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале почти в 10 раз благодаря скачку спроса на чипы, используемые при разработке технологий искусственного интеллекта. Показатели Nvidia оказались рекордными в ее истории и существенно превзошли ожидания рынка. Кроме того, компания дала оптимистичный прогноз на третий финквартал.

Акции Palantir Technologies (SPB: PLTR) Inc. подешевели по итогам торгов на 7,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,2%.

Котировки бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Tesla (SPB: TSLA) Inc., Apple Inc. (SPB: AAPL) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) упали на 2,7%, 2,9%, 2,6% и 2,1% соответственно.

"Nvidia показала ошеломляющие результаты, но они уже были заложены в рынок. Инвесторы, возможно, поняли, что подъем котировок был довольно сильным, и стоит зафиксировать прибыли, прежде чем ФРС охладит рынок. Если же этого не произойдет, подъем возобновится", - отмечает основатель Miramar Capital Макс Вассерман.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 4,9% по итогам торгов на сообщениях о новых проблемах с качеством в самолетах 737 Max.

Цена бумаг оператора сети магазинов-дискаунтеров Dollar Tree (SPB: DLTR) упала на 12,9%. Ритейлер увеличил выручку во втором финансовом квартале на 8%, однако его чистая прибыль упала в 1,8 раза.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг ушел вниз на 373,56 пункта (1,08%) и составил 34099,42 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 59,7 пункта (1,35%) - до 4376,31 пункта.

Nasdaq Composite потерял 257,06 пункта (1,87%) и составил 13463,97 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пятницу на фоне общего снижения аппетита к риску перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% в ходе торгов.

В числе лидеров роста - акции технологических компаний, в том числе Advantest (-10,2%), Tokyo Electron (-5,9%), Lasertec (-6,5%), SoftBank Group (-3,1%).

Китайский рынок акций падает в пятницу, несмотря на очередной призыв Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) к фининститутам помочь стабилизировать рынок акций. Сообщение об этом не смогло поддержать рынок, поскольку подобные встречи регулятора с представителями пенсионных фондов, крупных банков и страховщиков часто проходят в последнее время и редко имеют серьезные последствия, отмечают эксперты.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,5% в пятницу, гонконгский Hang Seng - 1,2%.

Котировки бумаг технологических компаний в материковом Китае резко падают. Так, акции Zhongji Innolight подешевели на 9,6%, Inspur Electronic - на 9,7%, Foxconn Industrial - на 8,8%, iFLYTEK - на 3,5%.

В числе лидеров падения в Гонконге - бумаги ENN Energy Holdings (-16,7%), Meituan (SPB: 3690) (-5%), NetEase Inc. (SPB: NTES) (-5,1%) и Semiconductor Manufacturing (-3,2%).

Объем гонконгского экспорта в июле упал на 9,1% в годовом выражении, говорится в отчете статистического агентства Гонконга. Объем импорта сократился на 7,9%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,8% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%.

Цена бумаг BHP Group в Сиднее упала на 1,9%, Rio Tinto - на 1,3%, Fortescue Metals - на 1,1%, Woodside Energy - на 1,4%.

Цены на нефть поднимаются утром в пятницу, но завершают в минусе вторую неделю подряд на сигналах слабого спроса в Китае и ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $83,63 за баррель, что на $0,27 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,15 (0,2%) до $83,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,28 (0,35%), до $79,33 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,16 (0,2%), до $79,05 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 2,4%.

Аналитик Citigroup Эд Морзе заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что ключевым членам ОПЕК, вероятно, придется еще больше снизить производство нефти, поскольку члены организации, испытывавшие трудности с добычей в последние годы, начали ее наращивать.

Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла увеличат производство в общей сложности на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с) в этом году и по крайней мере на такую же величину в следующем, считают в Citi. Этого хватит для удовлетворения спроса на нефть, отметил Морзе.

В результате Саудовской Аравии и ряду других государств придется еще больше сократить добычу, что может стать для них серьезной проблемой, говорит эксперт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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