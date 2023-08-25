Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов

Москва. 25 августа. Доллар США и юань не меняются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,82 руб./$1 (-4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 41,93 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,973 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена влиянием противоречивых факторов. Поддержку нацвалюте оказывает вернувшаяся к росту цена на нефть, а также приближающийся единый день уплаты налогов: компании-экспортеры в понедельник, 28 августа, перечислят в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Давление на рубль оказывает негатив на мировых рынках капитала.

Американский рынок акций резко упал в четверг на фоне роста доходностей US Treasuries в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Трейдеры полагают, что Пауэлл на этом мероприятии в пятницу обозначит, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.

В прошлом году Пауэлл заявил в Джексон-Хоуле, что повышение ставок причинит "некоторую боль" экономике США, "и эти его слова ускорили спад на американском рынке акций", отмечает основатель Navellier & Associates Луис Навелье.

"Никто не ждет, что в этом году будет что-то подобное, однако есть опасения, что Пауэлл может взять "ястребиный" тон", - цитирует эксперта Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили, что рынок труда США сохраняет устойчивость, несмотря на ужесточение политики ФРС. Это показывает, что у американского ЦБ имеется пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 1,97%, китайский CSI300 ушел вниз на 0,49%, гонконгский Hang Seng - на 1,08%, южнокорейский Kospi - на 0,83%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,89%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,03%.

Участники рынка также оценивают итоги XV саммита БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Лидеры стран-участников БРИКС выступили за более активное применение национальных валют при проведении финансовых операций, говорится в опубликованной в четверг декларации по итогам саммита. Они поручили министрам финансов и главам центробанков своих стран проработать этот вопрос и представить наработки к следующему саммиту.

Страны БРИКС продолжат движение в решении вопроса создания единой валюты объединения, несмотря на сложность этого вопроса, заявил президент Путин, выступая на саммите в четверг в формате видеоконференции.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите, призвал отказываться от использования доллара при торговле между странами БРИКС. Он также выступил за то, чтобы это объединение договорилось об общей расчетной валюте, задачей которой "должно быть упрощение торговли между участниками БРИКС". "Речь не идет о том, чтобы найти замену национальным валютам стран", - уточнил бразильский лидер.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,53 за баррель, что на 0,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,24 за баррель, что на 0,25% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.