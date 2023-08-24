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24 августа 2023 года 19:24

Рубль в четверг подешевел к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 24 августа. Доллар США и евро укрепились по итогам торгов на Московской бирже в четверг вечером; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 94,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 60,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,65 руб./EUR1, подорожав на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 39,24 копейки - до 98,37 руб. Курс китайского юаня поднялся на 7,3 копейки - до 12,97 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно ослабел в основных парах по итогам торгов четверга на фоне перешедшей к снижению нефти, продолжая стабилизироваться в узком коридоре после сильного восстановительного роста на прошлой неделе. Поддержку котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В единый день уплаты налогов, понедельник, 28 августа, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Участники рынка наблюдают за ходом 15-го саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Нынешний саммит БРИКС проходит в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин 23-24 августа принимает участие в саммите в режиме видеоконференцсвязи. Непосредственно в Йоханнесбурге присутствует российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Лидеры стран-участников БРИКС выступили за более активное применение национальных валют при проведении финансовых операций, говорится в опубликованной в четверг декларации по итогам саммита. Они поручили министрам финансов и главам центробанков своих стран проработать этот вопрос и представить наработки к следующему саммиту.

Страны БРИКС продолжат движение в решении вопроса создания единой валюты объединения, несмотря на сложность этого вопроса, заявил президент Путин, выступая на саммите в четверг в формате видеоконференции.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите, призвал отказываться от использования доллара при торговле между странами БРИКС. Он также выступил за то, чтобы это объединение договорилось об общей расчетной валюте, задачей которой "должно быть упрощение торговли между участниками БРИКС". "Речь не идет о том, чтобы найти замену национальным валютам стран", - добавил бразильский лидер.

В центре внимания глобальных инвесторов находится ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который стартует в четверг. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

"До начала сентября, вероятно, курсы рубля к юаню, евро и доллару сохранятся на текущих уровнях. Сейчас валютный рынок пришёл к балансу. В пользу рубля играют налоговый период, высокая повышенная ключевая ставка, заявления на саммите БРИКС. Противодействуют же укреплению национальной валюты следующие факторы: уменьшение профицита счета текущих операций, период отпусков, отток капитала", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела торговых операций ООО ПТЦ (группа Санкт-Петербургской валютной биржи) Дмитрий Марков.

"На российском валютном рынке значительных изменений не произошло, рубль продолжил консолидироваться в диапазоне 92,5-95,5 по отношению к доллару США. Завершил день вблизи отметки 94,5. Относительная стабильность, вероятно, связана с равновесием предложения и спроса на валюту. С одной стороны, снижается спрос на валюту у импортеров и граждан ввиду завершения туристического сезона. С другой стороны, выросло предложение на фоне реализации части валютной выручки экспортерами перед пиком налогового периода и на фоне договоренностей между бизнесом и правительством о большей реализации валюты на рынке корпорациям", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Рубль после негативного старта быстро восстановился, ускорив восходящую динамику перед открытием основных торгов. Российская валюта на дневных вершинах выходила в умеренный плюс, но к текущему моменту подешевела, неся небольшие потери. Давление на рубль оказало некоторое усиление беспокойства участников валютного рынка по поводу внутриполитической ситуации. Правда, этот фактор быстро исчерпал себя, но и развить устойчивую восходящую коррекцию рублю также не удается. Более серьезное ослабление рубля предотвращают продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения фискальных обязательств, а также в рамках договоренности с властями, направленной на стабилизацию валютного рынка. После прохождения пика налоговых платежей 28 августа часть этого предложения валюты исчезнет с рынка, что способно ослабить рубль", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в четверг на фоне укрепления доллара США после выхода сильных данных по американскому рынку труда, что снижает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,12% - до $83,1 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,06% - до $78,83 за баррель.

Министерство труда США сообщило в четверг о сокращении на прошлой неделе количества американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на 10 тыс. - до 230 тыс. с пересмотренных 240 тыс. неделей ранее. Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 239 тыс.

Сильные данные по рынку труда повышают вероятность подъема процентных ставок Федеральной резервной системой. В пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл выступит на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 августа на 4,14 копейки, до 94,4007 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,67 копейки, до 102,4719 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился всего на 0,1 копейки по отношению к среде и составил 94,4019 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 7,42 копейки и составил 94,4308 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 349,111 млн, из которых $433,837 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $915,274 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 15,45 копейки, до 102,4731 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 28,09 копейки, до 102,4622 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR528,123 млн, из которых EUR141,487 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR386,636 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка разнонаправленно изменились в четверг относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 августа опустилась на 3 базисных пункта - до 11,86% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно среды на 13 базисных пунктов - до 9,38% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов - до 8,15% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,81% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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