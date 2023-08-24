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24 августа 2023 года 19:17

Рынок акций РФ в четверг умеренно просел вслед за нефтью и на фоне переоценки политических рисков

Москва. 24 августа. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел на фоне подешевевшей нефти, ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также переоценки политических рисков в связи с крушением самолета в Тверской области, среди пассажиров которого, как сообщается, был Евгений Пригожин. Индекс МосБиржи стабилизировался посреди коридора 3100-3150 пунктов, лидерами снижения выступили бумаги финансовых компаний во главе с расписками TCS Group (-2,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3137,37 пункта (-0,3%, в начале торгов индекс опускался ниже 3110 пунктов), индекс РТС - 1043,51 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 94,64 рубля (+0,38 рубля).

Кроме расписок TCS Group подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,4% "префы").

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 304,413 млрд рублей, что на 40% ниже показателя за аналогичный период 2022 года (508,331 млрд рублей), говорится в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, для этого показателя был 286 млрд рублей.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций в четверг демонстрировал невыразительную динамику, индекс МосБиржи в основном курсировал в небольшом "минусе". Котировки нефти просели по причине усиления доллара на мировом рынке.

В пятницу глава Федрезерва США Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле, там же ожидается речь руководителя ЕЦБ Кристин Лагард. Внимание к выступлениям регуляторов будет высоким - рынки будут ждать новой информации о перспективах денежно-кредитной политики. В пятницу также состоится заседание совета директоров "НОВАТЭКа", в повестке которого есть вопрос дивидендов за I полугодие. "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) опубликует полугодовые финансовые результаты по МСФО.

"Учитывая новостной фон и приближение выходных, в конце недели можно ожидать боковой слабоволатильной динамики. Наш прогноз на 25 августа по индексу МосБиржи - 3085-3185 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в локальном боковике недалеко от годового максимума 3225,78 пункта. Рост акций сдерживается временным повышением интереса к защитным инструментам после повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, на российский рынок акций оказывает давление локальный нисходящий тренд в нефти.

В ближайшие две недели ряд компаний ("Совкомфлот" (MOEX: FLOT), "Роснефть", "Транснефть" (MOEX: TRNF), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Северсталь", "Самолет" (MOEX: SMLT), "Газпром" (MOEX: GAZP) и другие) опубликуют свои квартальные и полугодовые финансовые результаты. Некоторые корпорации могут обрадовать рынок сильными цифрами и даже промежуточными дивидендами, считает эксперт.

От главы ФРС Джерома Пауэлла на экономическом съезде в Джексон-Хоуле инвесторы ожидают сдержанного тона относительно дальнейшего повышения процентной ставки. Согласно фьючерсам на ее изменение, в текущий момент рынки предполагают, что ставка до конца года больше повышаться не будет, а уже в конце первого полугодия 2024 года начнет снижаться. От того, насколько глава ФРС США в пятницу будет оптимистичным в отношении будущей монетарной политики, будет зависеть дальнейшая динамика рынков акций и облигаций, полагает Кирсанова.

На нефтяном рынке пока преобладают пессимистичные настроения, обусловленные ухудшением экономической конъюнктуры в крупнейших экономиках мира - США, Китае и ЕС, о чем свидетельствуют недавние статданные, заключила эксперт.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, "ястребиные" заявления Пауэлла о том, что ФРС должна сохранять жесткую ДКП еще какое-то время (например, до конца 2023 года) могут привести к дальнейшему росту доллара ко всем валютам мира, что окажет давление на рублевые активы. Однако если Пауэлл заявит о том, что процентные ставки уже достаточно высоки, и ФРС может себе позволить остановить их повышение, то у рубля будет шанс укрепиться до 92 руб./$1.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, рынок акций РФ оказался под давлением продавцов с вечера среды на фоне новостей о крушении бизнес-джета, в котором находился Евгений Пригожин.

Внешние рынки акций локально подогрел сильный квартальный отчет американской Nvidia и ее оптимистичный прогноз на текущий квартал. Внимание глобальных инвесторов нацелено на экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где в пятницу выступят глава американского ЦБ Джером Пауэлл и президент ЕЦБ Кристин Лагард. Инвесторы будут оценивать заявления глав регуляторов касательно траекторий монетарных политик центральных банков.

Индекс МосБиржи продолжает движение в восходящем канале, сопротивление расположено на уровне локального максимума на уровне 3225 пунктов. Ближайшая поддержка находится вблизи нижней границы канала у отметки 3050 пунктов, при пробое этого уровня поддержка может быть найдена на отметке 2820 пунктов, считает Буйлакова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), однако ушли в "минус" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-0,9%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,5-1,5% во главе с Nasdaq).

Локальную поддержку рынкам оказала сильная квартальная отчетность Nvidia, мирового лидера в производстве процессоров для технологий искусственного интеллекта. Nvidia увеличила чистую прибыль почти в 10 раз во втором финансовом квартале и повысила выручку вдвое за счет взлета спроса на чипы, используемые при разработке технологий искусственного интеллекта. Показатели оказались рекордными в истории компании и существенно превзошли ожидания рынка.

ЦБ Южной Кореи по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Ставка не меняется уже пять заседаний подряд на фоне постепенно замедляющейся инфляции.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг отыграли дневную просадку. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,07 за баррель (-0,1% и -1% в среду), октябрьская цена WTI - $78,8 за баррель (-0,1% и -0,9% накануне).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 481 тыс. баррелей и повышение запасов дистиллятов на 698 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-8,7%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-5,8%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-4,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,9% и -2,7% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-3,8%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,2%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-3,2%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,8%).

Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,7%) в первом полугодии 2023 года составила 11,7 млрд рублей против 21,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель сократился в 1,9 раза.

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (-1,7%) в первом полугодии 2023 года составила 2,7 млрд рублей против 47,1 млрд рублей прибыли в аналогичном периоде прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 17,6 раза.

Выросли акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+20,9%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+20,4%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+13,6%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+11,2%), ПАО "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+11,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,28 млрд рублей (из них 6,48 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,34 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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