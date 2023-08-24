Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали снижение вслед за негативной динамикой UST

Москва. 24 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали небольшое снижение вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,85% от номинала (их доходность выросла всего на 1 базисный пункт и составила 9,6% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 13 базисных пунктов - до 68% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 9,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, опустился в цене на 14 базисных пунктов, подешевев до 40,03% от номинала (его доходность поднялась на 6 базисных пунктов и составила 13,5% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 1 базисный пункт - до 56,44% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 27,91% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 32 базисных пункта - до 52,41% от номинала (доходность выросла на 25 базисных пунктов и составила 23,19% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 11 базисных пунктов, подешевев до 49,12% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 19,78% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,31% от номинала.

Лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал относительно предыдущего торгового дня на 8 базисных пунктов - до 92,88% от номинала (но его доходность с учетом близости даты погашения выросла на 20,4 процентного пункта и составила 153,3% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 августа оказалась под небольшим давлением снижающихся в цене американских казначейских обязательств. Вместе с тем активность торгов отечественными евробондами в целом оставалась очень низкой из-за существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов, с одной стороны, и объявленных западными странами антироссийских санкций, с другой стороны.

В свою очередь котировки US Treasuries перешли в четверг к снижению после публикации статданных, подтвердивших, что рынок труда США сохраняет устойчивость, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Это показывает, что у американского ЦБ сохраняется пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 230 тыс. с пересмотренных 240 тыс. неделей ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 239 тыс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 82,5% вероятность того, что Федрезерв сохранит ставку неизменной на сентябрьском заседании - на уровне 5,25-5,5% годовых. Шансы на то, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов в ноябре, оценивается рынком в 40,5% по сравнению с 37% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который стартует 24 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

ФРС подняла базовую ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы, считает президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. "В данный момент я полагаю, что мы, вероятно, сделали достаточно", - сказал Харкер в интервью CNBC в ходе начавшегося в четверг экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Харкер, который в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), отметил, что денежно-кредитная политика в США уже является ограничительной, и Федрезерву следовало бы сохранять ставку на текущем уровне до конца текущего года, оценивая, каким образом эта политика влияет на экономику. "Я в числе тех, что выступает за то, чтобы дать ограничительной политике время поработать. Это должно обеспечить замедление инфляции", - сказал он.

Харкер видит сигналы замедления экономического роста в США, но не уверен, что экономика может оказаться в рецессии. Он ожидает подъема безработицы выше 4% к следующему году (3,5% в июле). Глава ФРБ Филадельфии не стал делать прогнозов, когда ФРС начнет снижать ставки, отметив, что это будет зависеть от того, как быстро инфляция в США замедлится до 2%.