Рубль днем слабо меняется к доллару и евро на фоне незначительных изменений цен на нефть

Москва. 24 августа. Доллар США немного подрастает, евро, напротив, слегка понижается на Московской бирже в четверг днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 94,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,44 руб./EUR1, подешевев на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,7 копейки - до 98,04 руб. Курс китайского юаня поднялся на 4,4 копейки - до 12,94 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется в основных парах в ходе дневных торгов на фоне незначительных изменений цен на нефть, продолжая стабилизироваться в узком коридоре после сильного восстановительного роста на прошлой неделе. Поддержку котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В единый день уплаты налогов, понедельник, 28 августа, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Участники рынка наблюдают за ходом 15-го саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Нынешний саммит БРИКС проходит в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин 23-24 августа принимает участие в саммите в режиме видеоконференцсвязи. Непосредственно в Йоханнесбурге присутствует российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Лидеры стран-участников БРИКС выступили за более активное применение национальных валют при проведении финансовых операций, говорится в опубликованной в четверг декларации по итогам саммита. Они поручили министрам финансов и главам центробанков своих стран проработать этот вопрос и представить наработки к следующему саммиту.

Страны БРИКС продолжат движение в решении вопроса создания единой валюты объединения, несмотря на сложность этого вопроса, заявил президент Путин, выступая на саммите в четверг в формате видеоконференции.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите, призвал отказываться от использования доллара при торговле между странами БРИКС. Он также выступил за то, чтобы это объединение договорилось об общей расчетной валюте, задачей которой "должно быть упрощение торговли между участниками БРИКС". "Речь не идет о том, чтобы найти замену национальным валютам стран", - добавил бразильский лидер.

В центре внимания глобальных инвесторов находится ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который стартует в четверг. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла запланировано на пятницу.

Пара "доллар-рубль", скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 93-96 руб./$11, развитие укрепления национальной валюты по-прежнему зависит от активизации экспортеров, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Полагаем, что волатильность и активность спекулятивного капитала на валютном рынке несколько возрастет в четверг, что заставляет нас расширить диапазон вероятных колебаний курса доллара. Учитывая приближение налоговых выплат (28 августа), по-прежнему склонны ждать увеличения предложения валют со стороны крупных игроков и ухода доллара в ближайшей перспективе в более низкий ценовой диапазон (90-93 руб./$1), выглядящий, с нашей точки зрения, целевым в рамках текущего движения", - пишет аналитик.

Рубль по итогам среды не показал ярко выраженную динамику, а снижение нефтяных цен в мире не оказало влияния на российскую валюту, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 94,3 руб./$1. Пик налогового периода приходится на понедельник, и сейчас продажи валютной выручки экспортерами могут усилиться, что все еще способно поддержать движение курса пары "доллар-рубль" ниже 94 руб./$1 к концу недели", - отмечают аналитики.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению днем в четверг на фоне высокого потребления. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,13% - до $83,31 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,09% - до $78,95 за баррель.

На спотовом рынке нефти сохраняется высокий спрос, отмечает специалист RBC Capital Markets по стратегии на сырьевых рынках Майкл Тран, на которого ссылается MarketWatch.

По словам Трана, объемы переработки в мире растут примерно на 2,2 млн баррелей в сутки год к году. При этом крупные рынки, включая Китай, США и Европу, испытывают трудности с наращиванием запасов нефтепродуктов - это говорит о том, что спрос наверняка выше, чем ожидалось ранее.