Цена золота может вырасти до $2200/унц. в 2024г - ПСБ

Котировки золота могут подняться к уровню $2200 за тройскую унцию в следующем году, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Последние полтора месяца мировые цены на золото были под давлением на фоне дорожающего доллара США. С тех пор котировки драгоценного металла упали ниже $1900 за тройскую унцию. Что происходит? Всегда в центре внимания находится текущая ситуация в мировой экономике. Причем основное влияние исходит именно от США, как страны с крупнейшей экономикой. Сейчас сложилась такая ситуация, когда ФРС, вероятно, будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику продолжительное время, чтобы в конце концов вернуть инфляцию к необходимому уровню. Высокая ключевая ставка напрямую влияет на защитные активы (особенно в те моменты, когда экономическая ситуация находится под контролем), - пишет эксперт в обзоре. - Что касается нашего взгляда, то он заключается в следующем: при отсутствии неожиданного роста инфляции в США, цены на золото должны продолжить движение в боковике $1900-2000/унцию. Ближе к 2024 году, как только появятся намеки на то, что ФРС готова перейти к снижению ставки, цены на золото поднимутся выше $2000 с потенциалом роста до отметки $2200. В целом данный сценарий может реализоваться быстрее, если экономика США все же погрузится в рецессию".

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