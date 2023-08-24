"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Palo Alto Networks

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского поставщика услуг в области информационной безопасности Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью $275 за штуку, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Компания сохраняет крупнейшую долю на целевом рынке, и мы ожидаем устойчивый рост чистой прибыли. Ужесточение регулирования в сфере хранения данных позитивно для бизнеса, основной драйвер роста - облачные решения. Оценка: 22,2х EV/FCF, что привлекательно относительно аналогов", - указывают эксперты инвесткомпании.

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