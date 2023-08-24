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24 августа 2023 года 17:03

Рынок акций РФ поддержат положительные фундаментальные факторы - SberCIB

Снижение геополитических рисков и возобновление выплаты дивидендов будут поддерживать дальнейший рост российского рынка акций, риски глубокой коррекции пока маловероятны, считает аналитик SberCIB Investment Research Дмитрий Макаров.

"Повышенная волатильность на российском рынке акций наблюдалась в августе. Индекс Мосбиржи три раза приближался к отметке 3200 пунктов, но ни разу не смог закрепиться выше нее и переходил к снижению. В техническом анализе такая фигура называется "тройная вершина". Она формируется, когда актив встречает сопротивление, начинает восстанавливаться, но потом еще два раза не может его преодолеть и откатывается вниз. Фигура встречается в восходящем канале - как раз в таком находится индекс с начала 2023 года, - пишет эксперт в обзоре. - "Тройная вершина" - это "медвежья" фигура, то есть ситуация, когда с точки зрения технического анализа в будущем возможно снижение котировок. Ближайший уровень поддержки у индекса Мосбиржи находится в диапазоне 3000-3050 пунктов. В случае появления фундаментальных драйверов снижения и начала коррекции индекс может стабилизироваться около этих отметок".

Риски глубокой коррекции маловероятны, указывает Макаров, поскольку на горизонте одного-двух месяцев рынок будут поддерживать положительные фундаментальные факторы: возобновление публикации отчетностей, объявление новых дивидендов и новости о редомициляции.

"Российский рынок акций не выглядит дорогим, и мы предполагаем, что снижение геополитических рисков и возобновление выплаты дивидендов будут поддерживать дальнейший рост рынка акций, - отмечает аналитик инвестбанка. - Мы сохраняем свой фундаментальный прогноз по индексу Мосбиржи на конец 2023 года на уровне 3200 пунктов. Это при прогнозе валютного курса в 85 руб./$1 во втором полугодии 2023 года. Учитывая чувствительность индекса к курсу рубля, в сценарии сохранения курса вблизи 90 руб./$1 он может достигнуть 3350 пунктов к концу 2023 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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