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24 августа 2023 года 16:31

Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку акций China Construction Bank

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций China Construction Bank, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Эмитент опубликовал результаты за 2К23, которые оказались в русле ожиданий. Прибыль акционеров составила CNY78,6 млрд (+7% г/г, минус 11% к/к). Чистые процентные доходы банка выросли на 3,9% к/к (до CNY159,1 млрд) на фоне увеличения кредитного портфеля на 9,1% с начала года и на 2,7% за 2К23. В результате чистая процентная маржа снизилась больше ожиданий до 1,79% по итогам 1П23 с 1,83% за 1К23. Вместе с тем расходы на создание резервов по кредитным рискам снизились на 22% к/к (до CNY40,1 млрд) на фоне небольшого снижения неработающих кредитов с 1,38% до 1,37% и роста покрытия резервами до 244,5% с 241,7% квартал назад. В остальном динамика прибыли связана с сезонным снижением комиссионных доходов и ростом расходов. В целом мы расцениваем отчетность как нейтральную и сохраняем прогноз прибыли в CNY342 млрд по итогам года. Сохраняем позитивный взгляд на акции банка, которые торгуются с коэффициентом P/E 2023П в 2,8", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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