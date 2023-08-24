"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CrowdStrike Holdings с целью $170

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $144, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчет о финансовых результатах за II квартал 2023 года в среду, 30 августа. Предполагается, что прибыль на акцию составит $0,56, а выручка - $724,15 млн. Ожидаем, что результаты CrowdStrike превзойдут прогнозы за счет активного внедрения решений с искусственным интеллектом, что должно стать драйвером роста котировок бумаг эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится в восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней, оттолкнувшись от локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $170. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $144 риск на портфель составит 0,51%", - указывают эксперты "Финама".

CrowdStrike Holdings Inc. - компания, работающая в сфере информационной безопасности, мировой лидер в области защиты конечных точек и облачного анализа данных.

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