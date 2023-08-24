Изменение ставки ЦБР в сентябре маловероятно - Росбанк

Изменение уровня ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 15 сентября 2023 года в целом маловероятно, считают аналитики Росбанка.

"Банк России в среду отчитался о росте инфляционных ожиданий населения (на год вперед с 11,1% до 11,5%) и сохранении сильных потребительских настроений в августе. Заметим, что опрос проводился 1-10 августа, то есть до еще более резкого всплеска волатильности на валютном рынке и ответных действий властей. Параллельно с этим Росстат сообщил, что прирост ИПЦ на неделе 15-21 августа составил 0,09% н/н. Значение не казалось бы высоким, если бы не привычная для августа дефляция. Повышение ключевой ставки до 12% годовых носило упреждающий характер - как раз в компенсацию раскручивающихся инфляционных рисков. Мы не думаем, что регулятор будет менять ключевую ставку на заседании 15 сентября, если, конечно, не реализуются новые шоки на валютном рынке", - указывают эксперты в комментарии.

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