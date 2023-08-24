"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Procter & Gamble

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского производителя бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble Co. c прогнозной стоимостью на уровне $175 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена соответствует мультипликатору 26x к прогнозной EPS эмитента от инвесткомпании на 2025 год.

"Бумаги компании отставали от рынка за последний квартал, демонстрируя снижение на 1% против роста S&P 500 на 5%. Недавно эмитент отчитался за 4К23 - результаты превзошли консенсус-прогнозы. Прибыль на разводненную акцию составила $1,37, что выше показателя прошлого года на 13% и выше консенсуса ($1,32). Менеджмент продемонстрировал уверенность в перспективах компании, повысив дивиденды на 3% (дивдоходность теперь составляет около 2,5%)", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.