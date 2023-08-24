Рынок акций РФ утром продолжил снижение вслед за нефтью и на политических рисках

Москва. 24 августа. Рынок акций РФ утро в четверг продолжил снижение на фоне подешевевшей нефти и переоценки политических рисков в связи с крушением самолета в Тверской области, среди пассажиров которого, как сообщается, был Евгений Пригожин. Индекс МосБиржи просел в район 3120 пунктов во главе с бумагами ВТБ.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3121,74 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1041,88 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 94,41 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 304,413 млрд рублей, что на 40% ниже показателя за аналогичный период 2022 года (508,331 млрд рублей), говорится в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, для этого показателя был 286 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний оптимизм, сформированный сильной отчетностью Nvidia, почти не касается российских акций. Выросли индексы в Азии, но дешевеет нефть. США и Венесуэла продолжают переговоры о смягчении санкций, что в будущем может увеличить поставки нефти латиноамериканской страны на мировой рынок. Российский рынок акций продолжает борьбу между негативами внутреннего характера и динамикой рубля, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций начал формироваться боковик. "Однако при дальнейшем снижении текущий тренд может перейти в более серьезные распродажи на фоне усиления геополитических рисков. Это будет хорошей возможностью купить интересные бумаги по более привлекательной цене", - полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг продолжит снижение, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3100 пунктов, при преодолении которой индекс может в ближайшее время отступить к 3060 пунктов. На фоне коррекции в акциях первого и второго эшелонах, вероятно, будет повышенный спрос на малоликвидные бумаги.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи может отправиться к 3000 пунктам.

Настроения на российском рынке акций накануне значительно ухудшились, причем на вечерних торгах негатив усилился. Сильнее других подешевели наиболее выросшие ранее на позитивных драйверах акции Мосбиржи и "ЛУКОЙЛа". Причем Мосбиржа в среду опубликовала очень сильную отчетность, но и она не удержала акции от отката на 3,6%.

"На дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается разворотная фигура "тройная вершина". В лучшем случае рынок акций уйдет в "пилу" с границами 3000-3200 пунктов, в худшем - начнется полноценная коррекция с потенциалом снижения на 10% или более", - считает эксперт.

В США в среду индексы акций выросли на 0,5-1,6%, подъем S&P 500 (+1,1%) стал максимальным за два месяца.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,5 пункта, сообщает Trading Economics. Слабые статданные привели к снижению доходности гособлигаций стран еврозоны и США, что стало позитивным фактором для рынка акций, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Поддержку рынкам оказала сильная квартальная отчетность Nvidia, мирового лидера в производстве процессоров для технологий искусственного интеллекта. Nvidia увеличила чистую прибыль почти в 10 раз во втором финансовом квартале и повысила выручку вдвое за счет взлета спроса на чипы, используемые при разработке технологий искусственного интеллекта. Показатели оказались рекордными в истории компании и существенно превзошли ожидания рынка.

ЦБ Южной Кореи по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Ставка не меняется уже пять заседаний подряд на фоне постепенно замедляющейся инфляции.

На нефтяном рынке цены утром в четверг остаются под давлением продавцов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,6 за баррель (-0,7% и -1% в среду), октябрьская цена WTI - $78,25 за баррель (-0,8% и -0,9% накануне).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 481 тыс. баррелей и повышение запасов дистиллятов на 698 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-6,8%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-6,8%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-5,1%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-4,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-4,6%).

Выросли акции ИК "Русс-Инвест" (+26,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+19,1%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+14,5% и +20,3% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,93 млрд рублей (из них 2,54 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,97 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 637,39 млн рублей на акции "Газпрома").