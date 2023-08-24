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24 августа 2023 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка снизиться на фоне переоценки политических рисков

Москва. 24 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка снизиться на фоне переоценки инвесторами политических рисков в связи с крушением самолета, среди пассажиров которого, как сообщается, был Евгений Пригожин. Данный фактор может также негативно сказаться и на динамике других секторов отечественного финансового рынка, в частности, рынка акций и валютного рынка. При этом сдерживать снижение будет наблюдаемое улучшение ситуации на мировых фондовых площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги в среду, причем подъем S&P 500 стал максимальным за два месяца. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,5 пункта, сообщает Trading Economics. Слабые статданные привели к снижению доходности гособлигаций стран еврозоны и США, что стало позитивным фактором для рынка акций. Тем временем продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 714 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце до 705 тыс.

В центре внимания американских инвесторов находилась отчетность Nvidia, которая была обнародована уже после закрытия торгов в среду. С начала года капитализация производителя процессоров взлетела более чем в три раза благодаря популярности технологий искусственного интеллекта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют заметный подъем в ходе торгов в четверг благодаря сильной квартальной отчетности Nvidia, мирового лидера в производстве процессоров для технологий искусственного интеллекта. Nvidia увеличила чистую прибыль почти в 10 раз во втором финансовом квартале и повысила выручку вдвое за счет взлета спроса на чипы, используемые при разработке технологий искусственного интеллекта. Показатели оказались рекордными в истории компании и существенно превзошли ожидания рынка. Поддержку азиатским акциям также оказал рост фондовых индексов США накануне.

Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,87%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 1,15% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%. ЦБ Южной Кореи по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Ставка не меняется уже пять заседаний подряд на фоне постепенно замедляющейся инфляции.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в четверг после падения по итогам предыдущих трех сессий. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $82,9 за баррель, что 0,37% ниже показателя на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1% - до $83,21 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,44% и составили $78,54 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,9% - до $78,89 за баррель. Накануне Brent завершила торги на минимуме со 2 августа, WTI - с 26 июля.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей. Между тем товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 481 тыс. баррелей и повышение дистиллятов на 698 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,13 млн баррелей после снижения на 837 тыс. баррелей неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 августа практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,134 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,836 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,05% и составил 108,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 865,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,3%), "Роснефть-001Р-04" (+0,2%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,6%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,49%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО ХК "Новотранс" планирует 24 августа с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 6 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 230 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 11-го и 12-го купонов, в результате дюрация составит около 2,5 лет, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 29 августа.

КН ФПК "Гарант-инвест" установила ориентир ставки 1-12-го купонов 5-летних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка будет фиксированной в первый год обращения выпуска. Ориентир для ставок 13-60-го купонов - 13% годовых. Купоны ежемесячные. Таким образом, ориентирам ставок соответствует доходность к погашению на уровне 14,3% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов - по 37,5% от номинала. Сбор заявок на выпуск будет проходить с 11:00 мск 23 августа до 16:00 мск 24 августа. Техразмещение запланировано на 29 августа.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") 29 августа планирует собрать заявки на 4-летние социальные облигации 6-й серии объемом не менее 20 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Ориентир по спреду - не выше 150 базисных пунктов. Техразмещение выпуска запланировано на 31 августа. Цель размещения эмиссии - финансирование проектов по строительству, реконструкции, проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку 25-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 13,5% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5%. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения, в результате текущий объем выпуска в обращении составляет 14,3 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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