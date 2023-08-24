Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти", сообщается в обзоре аналитика Кирилла Бахтина.

"Газпром нефть" впервые после публикации результатов за 2021 год раскрыла финансовую отчетность по МСФО. Основные показатели отчета о прибылях и убытках за 1П23 оказались существенно лучше, чем в 2021 году благодаря премиальным каналам продажи сырой нефти, но хуже, чем за 1П22, когда для нефтяных компаний сложилась очень благоприятная ценовая конъюнктура. Относительно прогноза рынка EBITDA в 546 млрд руб. и чистая прибыль акционерам в 304 млрд руб. оказались на 2% и 6% выше соответственно. Из-за выплаты дивидендов за 9М2022 в размере 331 млрд руб. чистый долг по сравнению с концом 2022 года вырос почти вдвое, достигнув 666 млрд руб., а его отношение к EBITDA составило, по нашим оценкам, около 0,6, - указывает эксперт. - Мы обращаем внимание на достаточно низкий свободный денежный поток как в 1П22, так и в 1П23. В пересчете на год свободный денежный поток в 74 млрд руб. соответствует доходности FCF в 4,8%. Если исходить из коэффициента выплаты в 50%, минимальный размер дивидендов за 1П23 с корректировкой на курсовые разницы оцениваем в 35,5 руб. на акцию (текущая дивидендная доходность - 5,4%), но размер дивидендов превышает показатель FCF".

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