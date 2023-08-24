"БКС МИ" снизил прогнозную цену бумаг XPeng, рекомендация - "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) китайского производителя электромобилей XPeng на NYSE на 14,9% (до $20 за штуку) и H-акций на Гонконгской бирже (HKEX) на 12,1% (до 80 гонконгских долларов (HKD) за штуку) из-за снижения оценки сектора, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

Среди возможных рисков аналитики указывают низкий спрос на новые автомобили и системы автономного вождения, а также несоответствие ожиданиям в выпуске новых моделей и сотрудничестве с Volkswagen.

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