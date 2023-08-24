Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 12% в сентябре - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным итогом заседания Банка России 15 сентября 2023 в сложившихся условиях является сохранение ключевой ставки на уровне 12% годовых, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Из опубликованных в среду данных в первую очередь стоит выделить августовские инфляционные ожидания населения. На фоне ослабления рубля годовой показатель за месяц вырос на 0,4 п.п. (до 11,5%), обновив максимум с февраля. В то же время ожидания роста цен на пять лет остались у 9,5%, а оценки наблюдаемой населением инфляции в августе даже снизились до минимума с марта 2021 года. Важно подчеркнуть, что опрос проводился до 10 августа, и ответы респондентов не учитывают как резкое повышение ключевой ставки, так и рост курса пары USD/RUB выше психологически важного уровня в 100 руб./$1, - отмечают эксперты в комментарии. - Тем временем инфляция за неделю по 21 августа замедлилась с 0,10% н/н до 0,09% н/н, но в годовом выражении рост цен в стране ускорился с 4,7% г/г до 4,9% г/г. В текущих условиях наиболее вероятным исходом заседания ЦБ РФ 15 сентября является сохранение ключевой ставки на уровне 12% годовых".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.