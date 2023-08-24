Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" держать" для бумаг Ozon

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг" держать" для бумаг (ADS) Ozon, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Мы рассматриваем результаты Ozon за 2К23 по МСФО как неоднозначные. Стратегические усилия по наращиванию рыночной доли оправданы в долгосрочной перспективе. В то же время рынок ожидает от компании способности улучшать юнит-экономику, поэтому публикация результатов может вызвать умеренно негативную реакцию, несмотря на повышение прогноза по росту GMV. Сейчас, на наш взгляд, цены уже справедливо отражают потенциал роста эмитента", - указывает эксперт.

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