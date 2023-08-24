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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятна консолидация на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ
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24 августа 2023 года 10:29
Вероятна консолидация на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации на рынке рублевых гособлигаций на торгах в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Кривая ОФЗ поднялась на 2-3 б.п. в среду на общем ухудшении настроений на рынке. Минфин на аукционах госбумаг ограничился традиционной премией в 5 б.п., разместив достаточно скромный объем ОФЗ (суммарно на 29 млрд руб.). На аукционах не наблюдалось и увеличение спроса, несмотря на погашения бумаг на прошлой неделе. Во многом это связано с различным риск-профилем инвесторов, которые инвестируют в длинные и короткие ОФЗ, в результате чего основной объем ликвидности от погашения бумаг идет в соседние по срочности выпуски, а не в долгосрочные бумаги, - пишет эксперт в обзоре. - Кроме того, пока инвесторы сохраняют осторожность. Дальнейшая динамика ключевой ставки во многом зависит от эффективности текущих мер по стабилизации ситуации на валютном рынке. Пока ситуацию удалось взять под контроль, однако инвесторы, вероятно, ждут сигналов от регулятора относительно ставки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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