Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут симпозиум в Джексон-Хоуле и статистика из США:

- Симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоуле;

- Заказы на товары длительного пользования в США за июль;

- Еженедельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США.

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