Вероятно продолжение снижения индекса Мосбиржи на торгах в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение снижения индекса Мосбиржи на торгах в четверг, не исключено, что он может достигнуть отметки 3060 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

Также эксперт отмечает, что на фоне коррекции в акциях первого и второго эшелонах спрос на малоликвидные бумаги, скорее всего, будет повышенным в течение дня.

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