"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CGN Power на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью на уровне 2,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем результаты CGN Power, одного из крупнейших операторов АЭС в КНР, за первое полугодие 2023 года (компания показала уверенный рост прибыли на 23,7% (г/г) - до CNY10,9 млрд, выручка при этом увеличилась на 7,3% (г/г) - до CNY39,3 млрд). Ввод новых энергоблоков способствует стабильному росту генерации, выручки и чистой прибыли компании, который фиксируется даже несмотря на весьма неровное восстановление китайской экономики", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

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