Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3000п в ближайшее время - "Алор Брокер"

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3000 пунктов в ближайшее время, прогнозирует руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Настроение на российском рынке акций в среду значительно ухудшилось. Распродажи прокатились по всему спектру "голубых фишек", причем на вечерних торгах негатив усилился. Сильнее других падали наиболее выросшие ранее на появившихся у них позитивных драйверах акции "Московской биржи" и "ЛУКОЙЛа" (причем "Мосбиржа" опубликовала очень сильную отчетность, но и она не удержала бумагу от снижения), - отмечает эксперт в комментарии. - На дневном графике прорисовывается разворотная фигура "тройная вершина". В лучшем случае рынок акций уйдет в "пилу" с границами 3000-3200 пунктов по индексу Мосбиржи, в худшем - начнется полноценная коррекция с потенциалом снижения на 10%, а то и более".

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