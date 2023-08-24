Котировки нефти сохраняют шансы на отскок к $88/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent пока сохраняют шансы на отскок с подъемом к уровню $88 за баррель, до закрепления ниже отметки в $82 за баррель краткосрочный растущий тренд остается актуальным, считают аналитики БКС Экспресс.

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