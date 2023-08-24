Подъем S&P 500 стал рекордным за два месяца

Фондовые индексы США завершили ростом торги в среду. Индексы стран АТР демонстрируют заметный подъем в четверг. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду, причем подъем S&P 500 стал максимальным за два месяца.

Как сообщалось, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Слабые статданные привели к снижению доходности гособлигаций стран еврозоны и США, что стало позитивным фактором для рынка акций, пишет MarketWatch.

Тем временем продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 714 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце до 705 тыс.

В центре внимания инвесторов находилась отчетность Nvidia Corp. (SPB: NVDA), которая была обнародована уже после закрытия торгов в среду. С начала года капитализация производителя процессоров взлетела более чем в три раза благодаря популярности технологий искусственного интеллекта.

Акции Abercrombie & Fitch Co. подскочили на 23,5%. Американский ритейлер одежды вернулся к прибыли во втором финансовом квартале, увеличил выручку на 16% и улучшил годовые прогнозы.

Тем временем ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. (SPB: FL) получил чистый убыток во втором финквартале, ухудшил годовые прогнозы и приостановил выплату квартальных дивидендов. Котировки акций компании рухнули на 28%.

Стоимость бумаг Toll Brothers (SPB: TOL) повысилась на 3,9% после того, как компания, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом финансовом квартале в 1,5 раза и о подъеме выручки на 8%.

Рыночная стоимость Urban Outfitters (SPB: URBN) выросла на 3,1%. Сеть магазинов одежды увеличила чистую прибыль в минувшем финквартале в 1,7 раза, а выручка компании достигла рекордного уровня.

Капитализация производителя парфюмерии и парфюмированных изделий Bath & Body Works (SPB: BBWI) поднялась на 3,8%, хотя компания сократила чистую прибыль и выручку в апреле-июне.

Акции Peloton Interactive (SPB: PTON) упали на 22,6%. Производитель спортивных тренажеров сократил чистый убыток более чем в пять раз в прошлом финквартале, но показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,54% и составил 34472,98 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие на 3,8%, тогда как бумаги Nike Inc. (SPB: NKE) упали на 2,7%. Акции Nike завершили в минусе 10-ю сессию подряд, чего ранее с компанией не случалось ни разу.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,1% - до 4436,01 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,59% и составил 13721,03 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют заметный подъем в ходе торгов в четверг благодаря сильной квартальной отчетности Nvidia, мирового лидера в производстве процессоров для технологий искусственного интеллекта.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличила чистую прибыль почти в 10 раз во втором финансовом квартале и повысила выручку вдвое за счет взлета спроса на чипы, используемые при разработке технологий искусственного интеллекта. Показатели оказались рекордными в истории компании и существенно превзошли ожидания рынка.

Поддержку азиатским акциям также оказал рост фондовых индексов США накануне, причем подъем S&P 500 стал максимальным за два месяца.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 мск увеличилось на 0,82%.

Акции Advantest дорожают на 4,9%, Tokyo Electron - на 2,6%, Socionext - на 1,3%, Lasertec - на 3,8%, Renesas Electronics - на 2,5%.

Кроме того, капитализация SoftBank Group растет на 1,1%, Disco Corp. - на 5,2%, Panasonic Holdings - на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2%.

На Гонконгской фондовой бирже лидерами роста выступают акции Baidu Inc. (SPB: BIDU) (4,1%), Trip.Com (4%), China Resources Beer (3,6%), New World Development (2,4%) и Hang Lung Properties (1,4%).

Капитализация Meituan (SPB: 3690) подскочила на 6,8% в преддверии публикации квартальной отчетности.

В Шанхае наиболее заметное повышение показывают акции Zhongji Innolight (1,8%), Foxconn Industrial (4,6%), Unigroup Guoxin (10%), Inspur Electronic (3%) и Beijing Advanced (12,5%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 1,15% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%.

ЦБ Южной Кореи по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Ставка не меняется уже пять заседаний подряд на фоне постепенно замедляющейся инфляции.

Бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, дорожают на 1,3%, капитализация горнодобывающей компании BHP снижается на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск составляет $83,2 за баррель, что на 1 цент (0,01%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,82 (1%) - до $83,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 5 центов (0,06%) и составили $78,84 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $0,75 (0,9%) - до $78,89 за баррель.

Накануне Brent завершила торги на минимуме со 2 августа, WTI - с 26 июля.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей.

Между тем товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 481 тыс. баррелей и повышение - дистиллятов на 698 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,13 млн баррелей после снижения на 837 тыс. баррелей неделей ранее.

"Данные указали на резкое падение запасов нефти в целом и также на терминале в Кушинге", - сказал управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир в интервью MarketWatch. По его словам, наблюдающееся в последние дни снижение котировок может смениться ростом на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии и штормовой активности в Мексиканском заливе.