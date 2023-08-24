Бумаги HeadHunter в среднесрочной перспективе остаются хорошей инвестицией - SberCIB

Депозитарные расписки (ADR) HeadHunter в среднесрочной перспективе остаются хорошей инвестиционной ставкой на текущую конъюнктуру на рынке труда, считает аналитик SberCIB Investment Research Ирина Иртегова.

"Фундаментальные факторы прежние - благоприятная для компании ситуация на российском рынке труда, лидирующие позиции на рынке и потенциальная редомициляция, после которой могут возобновиться дивидендные выплаты. Финансовые показатели эмитента должно поддержать повышение спроса на рабочую силу в России", - указывает эксперт в комментарии.

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