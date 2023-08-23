Рынок акций РФ к концу торгов среды отыграл часть потерь, но закрылся в минусе вслед за упавшей нефтью

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ к концу торгов отыграл часть дневных потерь, но закрылся в среду в умеренном минусе (на 0,6%) под давлением упавшей нефти; при этом снижение индексов МосБиржи и РТС оказалось приблизительно одинаковым за счет стабилизации рубля.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3146,2 пункта (-0,57%), индекс РТС - 1051,15 пункта (-0,61%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 1,7%.

Доллар США к концу биржевых торгов 23 августа снизился всего на 4 копейки - до 94,26 руб./$1.

Подешевели обыкновенные акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (MOEX: MOEX) (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (MOEX: MGNT) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (MOEX: ROSN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (MOEX: GAZP) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (MOEX: HYDR) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (MOEX: ALRS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (MOEX: SBER) (-0,6%, "префы" потеряли в цене также 0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (MOEX: TATN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YNDX) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (MOEX: SNGS) (-0,3%, "префы" снизились на 1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (MOEX: IRAO) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (MOEX: NVTK) (-0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (MOEX: OZON) (-1,2%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (MOEX: PLZL) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (MOEX: NLMK) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,2%).

"Московская биржа" по итогам II квартала получила 12,11 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 46,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,286 млрд рублей). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 11,1 млрд рублей.

Депозитарные расписки Ozon перешли к снижению после публикации финансового отчета компании за II квартал 2023 года. Ozon во II кв. нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста GMV на 80,8% - до 308,6 млрд рублей. Выручка в отчетном периоде составила 94,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 61%. Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном квартале сократилась на 67% - до 62 млн рублей. В компании динамику объясняют стратегическими инвестициями, направленными на ускорение роста GMV и наращивание доли рынка.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций, умеренно подраставший в самом начале дня, в ходе торгов среды перешел к снижению под давлением упавшей нефти, а также фиксации прибыли инвесторами по факту публикации финансовых отчетов ряда компаний за II квартал 2023 года. При этом снижение индексов МосБиржи и РТС по итогам торгов оказалось приблизительно одинаковым благодаря наметившейся во второй половине торгов стабилизации рубля около отметки 94,3 руб./$1. Вместе с тем наметившееся улучшение ситуации на мировых фондовых площадках не оказало заметного влияния на динамику российский акций.

Цены на нефть сократили темпы снижения после публикации в среду данных о снижении запасов нефти в США, но все равно остались в заметном минусе. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подешевели на 0,93% - до $83,25 за баррель (в ходе торгов котировки локально опускались ниже $82 за баррель). Цены фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени понизились также на 0,93% - до $78,9 за баррель. Обе марки дешевеют третью сессию подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти лишь на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 481 тыс. баррелей и повышение запасов дистиллятов на 698 тыс. баррелей. Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,13 млн баррелей после снижения на 837 тыс. баррелей неделей ранее.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики в среду, японский рынок завершил в плюсе третью сессию подряд благодаря позитивным экономическим данным. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,5% по итогам торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал на 1,3%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4% к закрытию рынка. Австралийский S&P/ASX 200 завершил торги подъемом на 0,4%.

Вместе с тем европейские фондовые индикаторы по итогам торгов 23 августа продемонстрировали умеренный рост в пределах 0,6%, несмотря на падение деловой активности в еврозоне максимальными темпами почти за три года в августе.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,6 пункта. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны поднялся в августе до 43,7 с трехлетнего минимума в 42,7 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг еврозоны уменьшился до 48,3 пункта с июльских 50,9 пункта, впервые с конца 2022 года опустившись ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения. При этом снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности стало в этом месяце вторым по масштабу за последние 11 лет, уступив только показателю периода первоначальных коронавирусных ограничений, а производство услуг сократилось впервые с декабря 2022 года.

В свою очередь фондовые индексы США уверенно подрастают (на 0,4-1,5%) в начале торгов среды, инвесторы оценивают статданные и ждут отчетности Nvidia. Продажи новых домов в США в июле выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 714 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в прошлом месяце до 705 тыс. Инвесторы также ждут отчетность Nvidia, которая будет обнародована после закрытия торгов в среду. С начала года капитализация производителя графических процессоров взлетела более чем в три раза благодаря популярности технологий искусственного интеллекта.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, "сегодня индекс МосБиржи снизился на 0,6% на фоне коррекции цен на нефть. В нефтегазовом секторе слабее рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа", которые корректировались вниз после сильного подъема в предыдущий день на новостях о планах компании выкупить у нерезидентов до 25% акций с дисконтом к рыночной цене не менее 50%. В финансовом секторе стоит отметить "Московскую биржу", которая сообщила о росте чистой прибыли на 46%, до 12,1 млрд рублей. Показатель оказался выше консенсус-прогноза, однако акции биржи отреагировали снижением. В ИТ-секторе Ozon нарастил GMV во II квартале в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей, что также оказалось выше консенсус-прогноза. Расписки Ozon отреагировали снижением, что может быть связано с увеличением чистого убытка компании до 13,1 млрд руб. против 7,2 млрд руб. убытка годом ранее".

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко отмечает, что "российские рынки завершили день снижением. Тем не менее, индекс МосБиржи остался выше 3100 пунктов, поэтому среднесрочный восходящий тренд остается в силе. Индекс продолжает торговаться вблизи годового максимума - 3225,78 пунктов. В лидерах падения в среду оказался транспортный сектор. Более сдержанное снижение показал потребительский сектор. Сегодня свои финансовые показатели по МСФО обнародовал Ozon. Компания за II квартал 2023 года показала сильный рост валовой стоимости товаров до 372 млрд рублей. При этом зафиксировала снижение EBITDA до 0,06 млрд рублей, ниже консенсуса. Акции компании отреагировали снижением. На долговом рынке наблюдалось усиление отрицательной коррекции после четырехдневного непрерывного роста, индекс цен гособлигаций RGBI просел за день почти на 0,2%".

"Нефть Brent до выхода статистики от Минэнерго США активно снижалась, по ходу торгов теряла более 2%. Данные по запасам нефти в США оказались лучше ожиданий. Запасы снизились на 6,135 млн при ожидании снижения на 2,850 млн баррелей. На этом фоне нефть развернулась и стала восстанавливать свои позиции. К концу торгов на российском рынке нефть находилась вблизи отметки $83 за баррель, теряя уже менее 1%. Российская валюта по итогу дня показала нейтральную динамику. Сегодня на рубль негативно влияли снижавшиеся цены на нефть. С другой стороны, рубль поддерживает приближающийся пик налогового периода, когда экспортеры реализуют часть выручки для погашения налоговых обязательств", - полагает Кравченко.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, "российский рынок начинал торги в плюсе, но к середине дня свалился в минус. В группе индексных аутсайдеров оказались Ozon Holdings, "Московская биржа", АФК "Система", "Магнит" и "Яндекс". Таким образом, сектор информационных технологий оказался одним из главным аутсайдером дня. Впрочем, снижение бумаг Ozon после отчетности в большей степени является фиксацией прибыли, чем реакцией на динамику убытков. Сам сектор с начала месяца поднялся на 10,2%, а с начала года - на 69,9%. Соответственно, рост на ожиданиях и выход из позиций по факту события - это традиционная стратегия на рынке".

"Рубль начинал день достаточно слабо, но затем смог отыграть потери. Подготовка к налоговым платежам, как минимум, не дает россиянину заметно ослабнуть. К концу недели все же ждем усиления позиций российской валюты, так как экспортеры продолжат продавать валютную выручку и не только в рамках налоговых платежей, но и по соглашению с правительством. Негативная статистика по Европе вывела нефть из утреннего равновесия. Явные признаки снижения активности в сфере услуг могут быть предвестником более значимого снижения спроса на топливо в странах Старого света. Вкупе с невнятным ростом в Китае это уже является основанием для возможного пересмотра прогнозов потребления. Пока рынок защищен лишь добровольными сокращениями добычи на ближайшие месяцы. Ранее Саудовская Аравия заявляла о дополнительном снижении производства нефти на 1 млн баррелей в сутки лишь в период с июля по сентябрь. Соответственно, для стабилизации рынка может потребоваться продление данного режима", - считает Кочетков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 77,55 млрд рублей (из них 13,52 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 9,42 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 6,46 млрд рублей на бумаги Ozon).